Bottrops Musikschule: Ein Programm für Kinder und Erwachsene

Bottrop. Die Bottroper Musikschule bietet nicht nur Instrumentalunterricht. Was alles angeboten wird, wie viel die Kurse kosten und wann sie stattfinden.

Schon früh ein Gespür für Musik und Rhythmik entwickeln: Das wollen viele Eltern ihren Kindern mit musikalischer Bildung ermöglichen. Doch nicht nur Kinder kommen beim Angebot der Musikschule auf ihre Kosten. Auch Erwachsene können sich über verschiedene Möglichkeiten zum musikalischen Austoben freuen.

Die frühe musikalische Förderung legt den Grundstein für das Erlernen von Instrumenten

Die Bottroper Musikschule bietet ein vielfältiges Programm für jedermann. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener, jeder kann unabhängig vom Alter seiner Leidenschaft für Musik nachgehen. Angefangen bei den Kleinsten: Es gibt Angebote bereits für Kinder ab dem zweiten Lebensjahr. Das Musizieren in der Eltern-Kind-Gruppe bietet den Kindern die Möglichkeit, zusammen mit ihren Eltern die ersten Kontakte zur Musik zu knüpfen. Es wird gesungen, sich bewegt und auch erste Rhythmusinstrumente können genutzt werden. Der wöchentliche Kurs kostet 23,20 Euro im Monat und dauert jeweils 60 Minuten.

Kinder ab vier Jahren erleben eine musikalische Früherziehung. Der Kurs dauert zwei Jahre und dient oftmals als Vorbereitung auf das Erlernen eines Instrumentes. Bei der musikalischen Früherziehung können die Kinder Musik in all ihren Formen kennenlernen und ihre eigenen Fähigkeiten entdecken. In diesem Kurs lernen die Kinder außerdem den Umgang mit ihrer Stimme, aber auch Bewegung und Tanz stehen auf dem Programm. Auch dieser Kurs findet wöchentlich für jeweils 60 Minuten statt und kostet 23,20 Euro monatlich.

Von Gitarre bis Horn: Die Vielfalt des Instrumentalunterrichts ist riesig

Der Schwerpunkt der Musikschule liegt jedoch beim Instrumental- und Gesangsunterricht. Kinder ab sechs Jahren, aber auch Erwachsene jeden Alters, können ein Instrument erlernen. Hierbei findet der Unterricht durch die Fachlehrer in verschiedenen Formaten statt. Denn Musikschüler können ihren Instrumentalunterricht sowohl in der Gruppe als auch als Einzelunterricht nehmen. Je nach Gruppengröße und Dauer des Unterrichts reichen die Preise für den Instrumental- und Gesangsunterricht von 25 Euro monatlich bis hin zu 76 Euro. Wer lieber Einzelunterricht für 45 Minuten in der Woche möchte, der muss dementsprechend tiefer in die Tasche greifen als beim gemeinsamen Unterrichten ab fünf Personen.

Hinzu kommen hierbei in den meisten Fällen noch Gebühren für die Mietinstrumente, die für drei bis acht Euro im Monat ausgeliehen werden können. Die Vielfalt der Instrumente ist groß und reicht von Klassikern wie Gitarre, Flöte oder Klavier, hin zu weniger leicht zugänglichen Instrumenten wie Orgel, Vibrafon oder Horn.

Verschiedene Orchester ergänzen das Erlernen eines Instrumentes

Auch über den klassischen Musikunterricht hinaus bietet die Musikschule verschiedene Angebote, um das Erlernte auch praktisch umzusetzen. Insgesamt drei Orchester, darunter auch ein Kinder-Orchester, ermöglichen es, gemeinsam zu musizieren. Außerdem können Musikschüler ebenso wie Externe in sieben Ensembles ihr Können als Gruppe regelmäßig präsentieren. Eine Band und drei Chöre, unter anderem auch ein Kinder- und Jugendchor, vervollständigen das Angebot der Bottroper Musikschule. Externe Musiker zahlen für die Teilnahme in den verschiedenen Chören, Ensembles oder Orchestern monatlich neun Euro. Für Schüler der Musikschule ist es als Ergänzung zum Musikunterricht kostenlos.

