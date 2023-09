Bottrops Movie Park holt Publikumspreis mit Halloween-Horror

Bottrop-Kirchhellen. Der Movie Park hat zum dritten Mal in Folge einen Publikumspreis des Freizeitportals „World of Parks“ geholt. Das sind weitere Platzierungen.

Der Movie Park hat zum dritten Mal in Folge einen Publikumspreis des europaweiten Freizeitportals „World of Parks“ geholt. Die Teilnehmer eines Votings im August wählten das „Halloween Horror Fest“ zum Sieger in der Kategorie „Das beste Halloween-Event in einem europäischen Freizeitpark“.

Das Freizeitportal „worldofparks.eu“ vergibt die Publikumspreise in verschiedenen Kategorien seit 13 Jahren. Nach Angaben der Macher sind sie „einer von Europas wichtigsten, reinen Publikums-Awards für Freizeiteinrichtungen“. In der Kategorie „Bester Freizeitpark“ ist der spanische Park „PortAventura World“ derzeit nicht zu schlagen und landete zum zehnten Mal in Folge auf Platz 1.

Gleich zwei Achtungserfolge landete der Movie Park in der Kategorie „Beste Show in einem europäischen Freizeitpark“. Hinter der Show „Divas“ aus dem spanischen Erfolgspark, die zum achten Mal in Folge den Titel holte, landete die Zauber-Show „Sherlock Holmes“ zum zweiten Mal in Folge auf dem zweiten Platz, gefolgt von der neuen Stunt-Show „Operation Red Carpet“.

Das Team des Movie Parks arbeitet hart daran, dass das „Halloween Horror Fest“ auch beim nächsten Voting ganz vorn stehen wird. Ab dem 30. September wird im Park das 25-jährige Bestehen des Festivals an 25 Eventtagen gefeiert. Dafür hat der Park schon zwei neue Attraktionen angekündigt. „Final Stop“ ist eine Suchmission in den Katakomben der Metro von Los Angeles. Das „Murder Museum“ wird angekündigt als „das erste deutsche True Crime-Horrorhaus“.

