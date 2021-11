Bottrops Männerquartett gibt Festkonzert mit Solisten

Bottrop. Zum Weihnachtskonzert am 12. Dezember hat der große Traditionschor Gäste aus der Welt der Oper in den Lichthof eingeladen. Der Vorverkauf läuft.

Sein Weihnachtskonzert stellt das Männerquartett 1881 gerade in diesem Jahr bewusst unter das Motto „Frohe Weihnacht“. Und das traditionsreiche Sängerensemble hat sich in diesen gerade für Kultur auch schwierigen Zeiten entschlossen, den beliebten Auftritt im Lichthof des Berufskollegs mit musikalischen Gästen am 12. Dezember stattfinden zu lassen – wenn nicht kurzfristig noch ein staatliches Aufführungsverbot einen Strich durch die Rechnung macht.

Mit der Sopranistin Sarah Bouwers und dem Bassisten Zelotes Edmund Toliver konnte das Männerquartett zwei Solisten gewinnen, die bereits viele Erfolge auch auf internationalen Opernbühnen zu verzeichnen haben. Toliver begann seine Opernkarriere nach dem Studium an den Hochschulen von Illinois und Michigan (USA) an keinem geringeren Haus als der Wiener Staatsoper und machte später als Verdi- und Wagner-Spezialist von sich reden.

Coronamaßnahmen werden streng kontrolliert

Sarah Bouwers gewann bereits als Teenagerin mehrere Musikwettbewerbe, studierte klassischen Gesang an den Konservatorien von Birmingham und dem niederländischen Enschede. Außerdem gelingt ihr beinahe spielend der Spagat zwischen Oper, Oratorium, Rock/Pop, Jazz und Musical. Beide geben an diesem Abend Visitenkarten ihrer musikalischen Karriere.

Das Männerquartett unter Leitung von Axel Quast hat neben Advents- und Weihnachtlichem auch Stücke im Repertoire wie Edward Elgars „Klänge der Freude“ oder Beethovens unverwüstliches „Die Himmel rühmen“ und Stephen Adams und Fritz Ihlaus berühmtes „Jerusalem“. Am Klavier darf sich das Publikum wie in der vergangenen Jahren im Lichthof wieder auf Martin Fratz und am Mikrofon auf Moderatorin Annika Boenigk freuen. Es gilt das amtliche Hygienekonzept der Corona-Schutzverordnung, also die 2G-Regel, mit Kontrolle von Impf- und Genesungsnachweis und Personalausweis. Außerdem besteht Maskenpflicht bis zum Sitzplatz.

Sonntag, 12. Dezember, 17 Uhr, Lichthof des Berufskollegs, An der Berufsschule 20. Einlass ab 15.30 Uhr. Eintrittskarten zu 17 Euro gibt es an diesen Vorverkaufsstellen: Lotto am Pferdemarkt, Osterfelder Str. 15a; Lotto am Bahnhof, Am Hauptbahnhof 1; Lotto Hochstraße, Hochstraße 19; Buchhandlung Erlenkämper, Hochstr. 35; Optik Frey, Poststr. 6; Lotto-Toto Erika Paul, Zur Grafenmühle 2 oder unter 02041-97 58 23. Info: maennerquartett1881-bottrop.de.

