Bottrops Lieferdienst Louise: Gute Idee, falsche Umsetzung

Bottrop. Bottrops Lieferdienst Louise war im Prinzip gut, die Nutzerfreundlichkeit aber nicht. Für Einzelhändler wäre ein neuer Anlauf eine echte Chance.

Fast jeder beklagt die Verödung der Innenstadt und das nicht erst, wenn sich wieder der nächste Leerstand ankündigt. Doch nicht alle Kunden handeln entsprechend dieser erschreckenden Entwicklung, greifen – verständlicherweise – oftmals doch zurück auf die bequeme Online-Variante des Bestellens. Eine lokale Plattform, auf der die hiesigen Händler ihre Ware anbieten könnten, wäre da die optimale Alternative.

Von zu Hause bestellen und trotzdem den stationären, regionalen Einzelhandel unterstützen – diese Variante käme sicherlich vielen entgegen, die durchaus bereit sind, beim Verkäufer „umme Ecke“ vielleicht sogar etwas mehr zu zahlen. Weniger Komfort mag allerdings kaum einer in Kauf nehmen.

Nutzerfreundliche Plattform wäre ein echter Gewinn für Bottrop

Bestellen per Mail, auf Reaktion des Verkäufers warten: Das passt nicht mehr in die heutige Zeit, in der es eine solch vielfältige Zahl an digitalen Warenanbietern gibt, einfach zu erreichen mit wenigen Klicks oder Fingerwischen, simpel zu bezahlen über hinterlegte Kontodaten.

Sollte es der Wirtschaftsförderung und den Bottroper Einzelhändlern gelingen, tatsächlich eine nutzerfreundliche lokale Alternative zu Amazon, Flaschenpost und Co. zu kreieren, wäre das ein massiver Gewinn für die Stadt und den hiesigen Einzelhandel. Denn klar ist: Der Negativ-Trend wird erst einmal weitergehen, der Besuch der Innenstadt verliert zunehmend seinen Reiz. Sich dem anzupassen, kann für die Händler nur ein Gewinn sein.

Bleibt zu hoffen, dass sich eine engagierte Truppe Bottroper Geschäftsleute findet, die bereit ist, den Mehraufwand zu Beginn aufzubringen, sich digital aufzustellen, um letztlich nachhaltig davon zu profitieren, wenn sie sich den Bedürfnissen der Kunden stellt. Vielleicht sind gerade die Start-Ups, die über das Sofortprogramm Innenstadt angezogen werden, die passenden Vorreiter für dieses zukunftsweisende Projekt.

