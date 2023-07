Bottrops Kulturwerkstatt lädt Jugendliche zur Zeitreise ein

Bottrop. 40 Seiten stark ist das neue Programm der Kulturwerkstatt. Ab 21. August können Kinder und Jugendliche aktiv werden. Anmeldung ab 7. August.

Das Team der Kulturwerkstatt lädt nach den Sommerferien Kinder und Jugendliche zu einer Zeitreise ein. Das neue Programm bietet auf 40 Seiten Kurse und Workshops aus den Bereichen Kunst, Theater, Tanz, Medien und Keramik an. Altbekanntes und Etabliertes findet genauso seinen Platz wie Neues.

Mit verschiedenen Farben, Materialien und Techniken wird in den vier Kinderateliers gemalt, gewerkelt und gelacht. Für Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ist für jeden was dabei und für alle Älteren wird erneut der altersübergreifende Kurs „Plastisches Gestalten“ angeboten. Dort können Kinder, Jugendliche und Erwachsene gemeinsam verschiedene Materialien wie Stoff, Nadel, Faden, Holz oder Gips kennenlernen. Experimentieren mit Ton steht in der Kinder-Keramikwerkstatt I-III auf dem Programm. Der Kreativität bei der Bearbeitung des Tons mit diversen Techniken und ebenso beim Glasieren der gebrannten Objekte sind keine Grenzen gesetzt.

Neue Truppe der Kulturwerkstatt: „Theater Lampenfieber“

Im Bereich Tanz bietet die Kulturwerkstatt neben den beliebten Kursen „Sausewind“ und „Step up to the beat“ im neuen Halbjahr den Kurs „Powerkids“ für Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren sowie für die Sieben- bis Zehnjährigen an. Für alle, die gerne auf der Bühne stehen und den Applaus genießen möchten, hat das neue Programm ebenfalls viel zu bieten. Die neue und jüngste Theatergruppe „Theater Lampenfieber“ findet sich erst zusammen. Vorteil: Alle beginnen von gleichen Ausgangspunkt, es gibt noch keine Cliquenbildung. Aber auch in den anderen Theatergruppen werden immer noch Mitspielende gesucht.

In die faszinierende Welt der analogen Fotografie entführt der Workshop „S/W-Analog-Fotografie und Entwicklung“. Ein Abenteuer für die ganze Familie bieten die neuen Workshops „Kreativapps entdecken I und II“. Die Workshops sind speziell darauf ausgerichtet, Eltern und Kinder zusammenzubringen und ihnen die Chance zu geben, gemeinsam neue Medien zu entdecken. Für alle „Potterheads“, die gerne in die magische Welt von Harry Potter und seinen Freunden eintauchen, bietet das neue Programm der Kulturwerkstatt gleich zwei Workshops an.

Einige Profi-Karrieren haben schon in Bottrops Kulturwerkstatt begonnen

Die Angebote der Kulturwerkstatt sind für einige – zum Beispiel den Schauspieler Mathias Spaan – schon der Einstieg in einen kreativen Beruf gewesen. Junge Erwachsene erhalten im Kurs „Malen und Zeichnen“ professionelle Unterstützung, wie sie treffsichere Bewerbungsunterlagen zusammenstellen. Dank der Unterstützung der Landesarbeitsgemeinschaft Kulturpädagogische Dienste/Jugendkunstschulen NRW (LKD) wird auch der kostenlose Kurs „Art Effect“ erneut angeboten. Jugendliche und junge Erwachsene sind eingeladen, gemeinsam mit den Bottroper Künstlerinnen Irmelin Sansen und Uschi Gutsch zu malen und zu töpfern. Immer dienstags von 16.30 bis 18.30 Uhr findet ab dem 22. August dieser Kurs statt. Das „Kunstatelier“ darf als Urgestein mit seinem Steckenpferd der Ölmalerei auch im Programm des zweiten Halbjahres nicht fehlen.

Das Kulturzentrum August Everding beherbergt neben Bibliothek, VHS, Musikschule, Stadtarchiv und Filmforum seit 1993 auch die Kulturwerkstatt für Kinder und Jugendliche. Kern ist bis heute das ehemalige Jungengymnasium. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services

In den Kursen „Musical-Dance“ und „Team Power“ ist Energie vonnöten. Beim Musical-Dance fließen viele Ballett- und Jazzelemente ein, im Kurs „Team Power“ erwartet die Teilnehmenden modernes Tanztheater zu aktueller Musik. Mit „Schwer in Ordnung“ bietet die Kulturwerkstatt zudem einen Kurs für Personen mit Handicaps (allerdings nicht im Rollstuhl) an.

Es gibt auch zwei neue Workshops für Jugendliche: In „Kitchen-Litho“ mit Materialien aus der Küche, zum Beispiel mit Alufolie, Cola oder Wasser, entstehen Drucke. Zum anderen startet eine neue Workshop-Reihe „Kunsthäppchen“, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein kultureller Abend in entspannter Atmosphäre zum Ausprobieren erwartet. Auftaktthema ist „Linoldruck“.

Spezielle Ferienangebote sind zum Beispiel die Fortsetzung des Osterferien-Projektes „House of Fear“. In diesem Workshop wird das Skript und der Ablaufplan für die Fortsetzung und den Dreh geschrieben und anschließend gefilmt. Auch neue Mitwirkende sind herzlich Willkommen. Die Location für die „Fotorallye“ ist jetzt die Zeche Zollverein in Essen. Die schönsten Bilder sind danach in einer Ausstellung in der „jungen Galerie“ im Kulturzentrum zu sehen. Am besten einmal durch Programm blättern – auch virtuell. Infos: bottrop.de/kultur-und-bildung.

Kursbeginn – Anmeldungen Die ersten Kurse beginnen nach den Sommerferien, am Montag, 21. August im Kulturzentrum an der Blumenstraße 12-14. Anmelden kann man sich ab dem 7. August. Anmeldungen werden aber nur noch per E-Mail an kulturwerkstatt@bottrop.de angenommen. Zwei Theaterkurse für Erwachsene sind ebenfalls dabei. Das „Theater Wandelbar“ (ab 25. August) ist für Erwachsene ab 28 Jahren, die Theatergruppe „Spätblüte“ für Erwachsene ab 55 Jahren gedacht. Das Programmheft mit weiteren Informationen zum Angebot der Kulturwerkstatt liegt im Kulturzentrum aus.

