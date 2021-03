Bottrops Kirchen lösen Oster-Gottesdienstfrage individuell

Bottrop. Evangelische Gemeinde sagt alle Präsenzgottesdienste ab. Katholiken setzen auf verkürzte Liturgien und warten Entwicklung der nächsten Tage ab.

Die evangelische Kirchengemeinde verzichtet ab sofort wieder auf die Gottesdienste in allen Kirchen bis einschließlich 18. April. Auch die geplanten Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag finden deshalb nicht statt. Die Martinskirche in der Innenstadt und die Pauluskirche in Kirchhellen öffnen zum Anzünden einer Kerze, für Gebete und um das Ostergrab (in der Martinskirche) anzuschauen. Die Martinskirche: Karfreitag und Ostersonntag von 10.30 bis 12.30 Uhr. Pauluskirche: Karfreitag, 15 bis 16 Uhr; Ostersonntag, 10.30 bis 12.30 Uhr. Zum digitalen Programm bieten die Pfarrerinnen und Pfarrer der Gesamtgemeinde an jedem Abend in der Karwoche bis Ostermontag ein digitales Gesprächsangebot an. Der Link zur „Live-Lounge“ befindet sich auf der Homepage www.ev-kirche-bottrop.de.

Konzentriertere, coronagemäße Form

Die katholischen Pfarreien St. Joseph und St. Cyriakus gehen in ihren Gemeinden leicht abgewandelte coronagemäße Wege. In der Joseph-Pfarrei finden die Palmsonntaggottesdienste wie angekündigt statt. Auch die Aktionen für die Kommunionkinder finden am Sonntag, 28. März an drei Orten statt: 12.15 Uhr vor St. Johannes in der Boy; 12.30 Uhr vor St. Joseph und 14 Uhr für die Kinder aus dem Bereich Liebfauen vor St. Pius. Über die Liturgien von Gründonnerstag bis Ostern berät die Pfarre zeitnah. Auf jeden Fall gibt es die Übertragung der Osternacht aus St. Johannes für ganz Bottrop am 3. April um 19.30 Uhr (www.st-joseph-bottrop.de).

Letzte Entscheidung fällt am Karmittwoch

Auch die Cyriakus-Pfarrei informiert in der nächsten Woche per Aushang und Homepage (www.st-cyrikaus.jimdo.com) über die stattfindenden Gottesdienste, was vom Coronageschehen in der Stadt abhängt. Alle Feiern ab dem morgigen Palmsonntag haben eine verkürzte Liturgie. wie in St. Joseph entscheidet man auch dort am 31. März kurzfristig, ob die Gottesdienste stattfinden werden. Die Kirchen bleiben für privaten Besuch geöffnet.