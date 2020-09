Ein Studientag zum Thema Kindergottesdienste fand in der Kinderkirche Kikeriki in Bottrop statt.

Katholische Kirche Bottrops Kinderkirche weckt Interesse am Beten mit Kindern

In der Bottroper Kinderkirche holten sich Helferinnen aus dem Ruhrgebiet viele Tipps fürs Beten und Singen mit Kindern.

Viele Kirchengemeinden planen nach der Corona-Pause den Neustart ihrer Gebetsangebote für Kinder. Dabei geht es um Beten und Singen mit Kindern, besondere Kirchenführungen und darum Bibelgeschichten zu erzählen. Bei einem Studientag in der Kinderkirche „Kikeriki“ haben sich dazu jetzt haupt- und ehrenamtliche Helfer aus katholischen Gemeinden im Ruhrgebiet und im Märkischen Sauerland ausgetauscht.

Zusammen mit Kolleginnen aus dem Bischöflichen Generalvikariat und dem Team der Bottroper Kinderkirche hatte Theresa Kohlmeyer, Leiterin der Abteilung Glaube, Liturgie und Kultur im Pastoraldezernat des Ruhrbistums, den in dieser Form ersten Studientag unter dem Leitsatz „Wir feiern mit Gott“ organisiert.

Videos bieten Ersatz für ausgefallene Gottesdienste

„Es ist toll, so viele spannende Ideen kennenzulernen und sich mit so vielen unterschiedlichen Menschen aus dem ganzen Bistum austauschen zu können“, sagte Klaudia Wilde, die in Essen zum ehrenamtlichen Kinderkirche-Team der Gemeinde St. Bonifatius gehört. Wie andere Gemeinden auch, setzt das Team aus St. Bonifatius derzeit auf Videos, um den Kindern einen Ersatz für die ausgefallenen Gottesdienste zu bieten.

Jennifer Reffelmann, die Liturgiereferentin des Bistums, ermunterte dazu, die Mädchen und Jungen in den Kindergottesdiensten mit eigenen Texten zum gemeinsamen Beten einzuladen. Neben Worten und Bildern seien für Kinder auch Zeichen wie das Entzünden einer Kerze, der Ton einer Klangschale oder der Geruch von Weihrauch wichtig. Viele Materialanregungen hierfür hält das Medienforum in der Essener Innenstadt bereit, das beim Studientag in Bottrop mit einem kleinen Ausschnitt des Bestands für Kindergottesdienste präsent war.

Es gibt kleine Hocker statt Kirchenbänke

Viele Anregungen bot den Teilnehmern auch der Ort des Studientags, die Bottroper Kinderkirche „Kikeriki“: In dem bundesweit einzigen speziell für Kinder umgebauten katholischen Gotteshaus können dort Kinder zum Beispiel ihre Bitten an einer Marienfigur mit farbigen Steinen zum Ausdruck bringen. Statt Kirchenbänke gibt es kleine Hocker und Stühle, Spielfiguren machen aus Bibel-Texten kleine Theaterstücke und dank einer kleinen Treppe können die Kinder ins Taufbecken hinein schauen.

„Unsere Kirche lebt davon, dass Kinder hier etwas erleben können“, sagte Erzieherin Petra Eberhardt. Sie hat als Leiterin der benachbarten Kita St. Peter das „Kikeriki“-Projekt gegründet – und leitet es in ihrem Ruhestand gemeinsam mit drei Kolleginnen ehrenamtlich. „Mir ist es wichtig, Kinder in den Mittelpunkt der Gemeinde zu rücken“, sagte Petra Eberhardt.