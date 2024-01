Bottrops Karnevalskirmes: Schausteller planen das Konzept

Die Karnevalskirmes in Bottrop soll im Februar stattfinden. Allerdings nicht wie hier auf dem Bild wie in den Vorjahren entlang der Osterfelder Straße.

Bottrop Schaustellerverband will einmalig Veranstalter werden und erstellt jetzt ein Sicherheits- und Verkehrskonzept für die Kirmes.

Wegen der besonderen Situation will der Schaustellerverband außerdem einmalig Veranstalter der Kirmes werden. Das teilte die Stadt Bottrop mit. Derzeit wird ein Sicherheits- und Verkehrskonzept erstellt, um zu überprüfen, ob die angedachte Lösung funktioniert.

Dabei wird der Schaustellerverband von den Fachämtern der Stadt unterstützt. Bereits in einem Gespräch am Montag im Rathaus hatte Albert Ritter, Präsident des Schaustellerverbands, betont: „Von einer Kirmes darf keine Gefahr ausgehen.“ Außerdem muss auch der Aufbau der Kirmes gut geplant sein, damit keine Rettungswege blockiert werden. Dies passiert entsprechend in einem Aufbaukonzept.

Mittels eines digitalen Planungstools bauen die Schausteller gerade daran, wie eine Kirmes am alternativen Standort aussehen könnte. „Wir planen eine schöne Familienkirmes für Bottrop“. Die Planungen und nötigen Sicherheits- und Verkehrskonzepte sollen in der kommenden Woche vorliegen.

Wegen der Sperrung der A42 und zeitgleicher Bauarbeiten an der Straße „Am Lamperfeld“ kann die Kirmes in diesem Jahr nicht an ihrem angestammten Platz an der Osterfelder Straße stattfinden. Eine Sperrung für sechs Tage ist nicht möglich. Denn als wichtige Verkehrsader und Anfahrtsweg der Feuerwehr zu den westlich der Innenstadt liegenden Wohngebieten sowie für Rettungswagen zum Knappschaftskrankenhaus ist die Osterfelder Straße laut Stadt unverzichtbar.

Eine Sperrung für den überschaubaren Zeitraum von einigen Stunden während des Rosenmontagszuges ist aber möglich. Der Rosenmontagszug kann nach Angaben der Stadt stattfinden.

