Bottrops Grundschüler sollen erstmals im neuen Wald pflanzen

Kirchhellen. 4000 Grundschüler konnten seit 2020 am Waldpädagogischen Zentrum keine Bäumchen ein- und auspflanzen. Warum die Macher trotzdem zufrieden sind.

Die großen öffentlichen Aktionen am Waldpädagogischen Zentrum (WPZ) wie die Pflanzaktionen der Grundschüler konnten auch im zweiten Corona-Jahr nicht stattfinden. Dafür ist hinter den Kulissen viel passiert, sagt der Kreisverband Bottrop der Schutzgemeinschaft deutscher Wald (SDW). Aber natürlich hoffen die zahlreichen ehrenamtlichen Helfer, 2022 wieder viele tausend Besucher begrüßen zu können. Die Vorbereitungen für die ersten Veranstaltungen haben schon begonnen.

Das passierte zu Jahresanfang am WPZ in Kirchhellen

Den Winter und das Frühjahr haben die SDW-Mitglieder und ihre Helfer genutzt, um notwendige Instandsetzungen und Neuinvestitionen an dem 1,5 Hektar großem Areal des WPZ durchzuführen. Das Wildschweingehege wurde mit großem Aufwand neu hergerichtet, der Hof und die Laufwege wurden komplett neu ausgekoffert und planiert, die Häuser bekamen einen neuen Anstrich, der Tierpark wurde erweitert durch Fasane, Tauben, Gänse, Laufenten und Ziegen.

Auch mit dem Thema Klimawandel hat sich die SDW beschäftigt. So genannte „Zukunftsbäume“ sollen dem Klimawandel trotzen. Neben Douglasie, Bergahorn und Tannenarten gibt es noch einen interessanten Baum, der im Guinness-Buch der Rekorde steht als der am schnellsten wachsende Baum der Welt. Fünf solcher „Kiribäume“ bereichern jetzt den Baumbestand am Ruhehorst. Als Biotopschutzmaßnahme haben die SDW-Helfer zudem 60 Kopfweiden beschnitten.

So ging’s 1995 los: die erste Pflanzaktion im späteren Jahrgangswald am Kletterpoth. Foto: SDW Bottrop

Kirchhellen: Helfer und Freunde übernahmen die Pflanzaktionen

Aber noch wichtiger als die Unterhaltung der Anlage ist die Kernaufgabe im WPZ: Naturbildung der Bottroper Grund- und Förderschülerinnen und -schüler sowie der Kitas. Und genau diese Aufgabe ist durch Corona schwer behindert worden. Im zweiten Jahr in Folge konnte die inzwischen 26. Auflage der Pflanzaktion der Bottroper Grund- und Förderschulen nicht von den Schulkindern selbst durchgeführt werden. Stattdessen haben viele ehrenamtliche Helfer und Freunde der SDW Bottrop diese Arbeit im Frühjahr übernommen.

Da die Fläche des „Jahrgangswaldes“ am Kletterpoth bereits vollständig bepflanzt ist, hat die SDW mit Hilfe der Landschaftsagentur Plus aus Datteln eine neue Pflanzfläche von 10.000 Quadratmetern zugeteilt bekommen, auf der sie in diesem Jahr die ersten 2500 Bäume mit ehrenamtlichen Helfern ausgepflanzt hat. Diese Bäumchen hatten vor drei Jahren die damaligen Erstklässler in Pflanzschalen am WPZ vorgezogen.

Waldführungen für Grund- und Förderschüler

Im April 2021 haben die Ehrenamtlichen erneut 2500 Pflänzchen in die Schulbeete am WPZ gebracht, die dann in den nächsten drei Jahren anlässlich der regelmäßig durchgeführten Waldführungen der Bottroper Grund- und Förderschulen „begutachtet“ werden. Diese Waldführungen und naturkundlichen Unterrichtsstunden gehören inzwischen zum Schulprogramm der Stadt Bottrop.

Immer wieder ein Hingucker: Wildschwein „Paula“ mit ihren Frischlingen bei der Wiedereröffnung des WPZ im Juli. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Darüber hinaus hat die SDW nach der Wiedereröffnung im Juli erneut Erlebnis-Waldführungen für Kita-Gruppen wieder ins Leben gerufen. Die WPZ-Saison war kurz, aber immerhin: Von August bis Oktober kamen 17 Gruppen von Vorschulkindern.

Planung für 2022 ist angelaufen

Solche Führungen stehen auch auf dem Programm für das kommende Jahr, sofern die Pandemie das zulässt. Zudem bereitet sich die SDW vor auf weitere Veranstaltungen wie den Nistkastenbau mit Grundschülern. Bei der Auspflanzaktion sollen 2022 die Viertklässler erstmals selbst ihre Bäumchen auf der neuen Waldfläche pflanzen. Die frei gewordenen Beete am WPZ sollen dann von den Erstklässlern der Bottroper Schulen neu bepflanzt werden.

Außerdem sind in Vorbereitung: das traditionelle Frühlingsfest, ein Pilgertag mit der Pfarrgemeinde St. Johannes, geführte Wanderungen zu verschiedenen Themen, fachkundliche Vorträge etwa zum Thema bienengerechte Gartengestaltung, Backseminare im Backhaus, Seniorennachmittage, der vorweihnachtliche Markt und die Kopfweiden-Aktion im Herbst. Alles Aktionen übrigens, die ohne ehrenamtliche Helfer und großzügige Sponsoren nicht stattfinden könnten.

Das ist das Waldpädagogische Zentrum Das Waldpädagogische Zentrum wurde 1995 eröffnet und ist eine Institution der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW), Kreisverband Bottrop. Das WPZ ist ein außerschulischer Lernort aller Bottroper Grund- und Förderschulen mit dem Ziel einer waldbezogenen und nachhaltigen Naturerziehung. Alle Grund- und Förderschulen haben das Konzept des WPZ seit 1999 in ihr Schulprogramm aufgenommen und ein regelmäßiger Besuch der Einrichtung ist ein fester Bestandteil des Unterrichts. Neben dem Pflanz- und Kräutergarten befinden sich u.a. eine Streuobstwiese, ein Fühlparcour, ein Vogelstimmenlehrpfad, mehrere Vitrinen mit Tierpräparaten und einige Tiergehege (Wildschweine, Mufflons, europäische Wachteln, Laufenten, Ziegen, Gänse) auf dem Gelände des WPZ.

