Bottrops Grüne wollen mehr Live-Streams über wichtige Themen

Liveübertragung einer Sitzung des Stadtrates in Bottrop: Hier filmte Stefan Künkel vom Balkon aus die Rednerinnen und Redner im Ratsaal. (Archivbild)

Bottrop. Sitzungen des Bottroper Rates sind per Live-Stream im Internet zu sehen. Die Grünen wollen mehr. Welche Formalitäten dies bisher verhinderten.

Die Grünen wollen erreichen, dass Interessierte in Zukunft weitere wichtige Sitzungen von Ratsgremien in Bottrop per Live-Stream übers Internet verfolgen können. „Informationen aus erster Hand schützten auch vor Populismus und gezielter Fehlinformation“, begründet Fraktionsvorsitzende Andrea Swoboda die Initiative der Grünen.

Bis jetzt werden ausschließlich die Sitzungen des Stadtrates in Bottrop direkt ins Internet übertragen und auch aufgezeichnet. Bürgerinnen und Bürger können die Videos der jeweils letzten sechs Ratssitzungen dann über die städtische Internetseite „www.bottrop.de“ auch noch nachträglich sehen und hören. Zurzeit reichen die Aufzeichnungen zurück bis in den Juni vorigen Jahres.

Allein der Rat selbst kann Live-Streams ausweiten

Die Grünen waren zuvor mit ihrem Versuch gescheitert, die Sondersitzung des Finanzausschusses über die Zentralisierung der Stadtverwaltung ins Internet zu übertragen. Darum hatte Fraktionschefin Andreas Swoboda auch den Oberbürgermeister gebeten. Doch die Rechtslage erwies sich dabei als entscheidendes Hindernis.

Der Rat hatte vor etwas mehr als zehn Jahren ja beschlossen, dass nur die Sitzungen des Rates online gezeigt werden. Rechtlich kann der Oberbürgermeister somit gar nicht bestimmen, dass auch andere Beratungen online gehen. Auch der Finanzausschuss selbst durfte formal nicht beschließen, dass seine Sondersitzung übertragen wird, wie Rechtsdezernent Paul Ketzer erklärte.

Grüne finden für ihre Idee weitere Unterstützer

Ein Dringlichkeitsbeschluss helfe auch nicht weiter. Allein der Stadtrat habe das Recht, anders zu beschließen und die Liveübertragung politischer Sitzungen auszuweiten, machte auch OB Bernd Tischler klar. Die Grünen wollen dies nun demnächst im Rat formell beantragen, zumal sie dafür auch in anderen Ratsparteien Befürworter sehen.

