Bottrops Grüne bitten Best um gastrofreundliche Kehrzeiten

Bottrop. Laute Reinigungsarbeiten an Markttagen beeinträchtigen das Flair auf der Poststraße. Reinigungsbetriebe wollen Situation prüfen.

Nach dem Lockdown der Coronapandemie zieht es die Gastronomen und Gäste mehr denn je nach draußen. Die Kehrzeiten der Reinigungsbetriebe Best an Markttagen (Mittwoch und Samstag) in der Innenstadt seien dabei ein lautstarker und umso deutlicher Punkt, der gegen 13 Uhr stundenlang gerade an der Poststraße mit den Cafés bei den Gästen und Betreibern für Unverständnis sorge, so sie Grünen. „Wirtschaftsförderung kann und muss hier im Kleinen schnell agieren und kann große Wirkung haben,“ sagt Grünen-Politikerin Andrea Swoboda, die sich von der Situation selber einen Eindruck verschafft hat.

BEST-Vorstand will Angelegenheit prüfen

So hätten die Grünen bereits Kontakt zur Best aufgenommen. Vorstandsvorsitzender Uwe Wolters habe das das Thema aufgenommen und eine schnelle Überprüfung zugesagt. Ideen der Bürgerinnen und Bürger für die Gestaltung der Stadt sammeln die Grünen weiter gerne. „Dabei liegt jedoch nicht allein der Fokus auf der Innenstadt, auch Ideen für die Stadtteile und Nebenzentren sind dabei ausdrücklich gefragt“, sagt Andrea Swoboda.

Kontakt: info@gruene-bottrop.de. Stichwort: „AufbruchSTADT“

