Bottrops FDP bedauert Verbot verkaufsoffener Adventssonntage

Die Bottroper Liberalen bedauern das Verbot der verkaufsoffenen Sonntage an den Adventssonntagen und am ersten Sonntag des neuen Jahres 2021. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte nach einem Antrag der Gewerkschaft Verdi die Ausnahmegenehmigung der Landesregierung gekippt. Das wird für den örtlichen Handel negative Folgen haben, befürchten Bottroper FDP-Vertreter.

„Das Verbot der Sonntagsöffnungen im Advent wird den heimischen und vielfach inhabergeführten Einzelhandel hart treffen“, meint FDP-Vorsitzender Andreas Mersch. Der zur Eindämmung der Corona-Pandemie verhängte Lockdown und die Einschränkungen bei der Bekämpfung des Virus seien für viele Händler ohnehin schon existenzbedrohend, sagte der Ratsherr. „Es ist nur zu hoffen, dass die Bottroper Unternehmen diese Zeit gut überstehen“, meint Mersch. Das Verbot der Verkaufssonntage mache das aber sicherlich nicht einfacher.

Viele kaufen Geschenke auf den letzten Drücker

Der Liberale erinnert an das Ziel der Landesregierung, mit der Erlaubnis zur Ladenöffnung an den Adventssonntagen das zu erwartende große Kundenaufkommen vor Weihnachten möglichst zu entzerren. Menschenansammlungen in den Geschäften sollten so auf mehr Tage verteilt werden, um die Gefahr einer Ansteckung zu verringern. „Wir wissen doch alle, dass die Menschen ihre Weihnachtsgeschenke auf den letzten Drücker kaufen und sich insbesondere am letzten Wochenende vor Weihnachten alle in die Geschäfte drängen“, meint FDP-Ratsherr Oliver Mies.

Bottrops FDP-Vorsitzender Andreas Mersch (r.), hier bei einer Diskussionsrunde mit Schulstaatssekretär Mathias Richter. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Das Weihnachtsgeschäft sei für viele Firmen die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Die Freien Demokraten halten es für richtig, gerade in diesem Jahr alles zu tun, um den stationären Einzelhandel vor der Pleite zu bewahren. Dazu gehört für sie allerdings ein rechtssicherer Erlass der Landesregierung, um im Advent die verkaufsoffenen Sonntage möglich zu machen. Schließlich sei auch für Mitarbeiter im Einzelhandel die größte Gefahr, dass Kunden den stationären Handel für entbehrlich halten.

Kunden können sich Ware bis zur Tür liefern lassen

Inzwischen könnten sich Konsumenten fast alles bis an die Haustür liefern lassen. Der Online-Handel kenne weder einen Ladenschluss noch geschlossene Sonntage. Die FDP-Vertreter befürchten daher, dass solche Entscheidungen wie die des Oberverwaltungsgerichtes für den stationären Einzelhandel das Ende herauf beschwören. Die Richter hatten allerdings bezweifelt, dass das Kundenaufkommen durch verkaufsoffene Sonntage im Advent besser verteilt werde. Sie befürchteten vielmehr, dass es so erst recht zu vollen Innenstädten kommen werde.

Auch die Bottroper Linkspartei hatte das befürchtet und einen Stopp der Verkaufssonntage gefordert. Sonst gebe es auch in Bottrop mehr Kontakte und mehr Corona-Infizierte , befürchtete Linke-Sprecher Niels Schmidt. Das gefährde die Beschäftigten im Handel noch zusätzlich, meinte er. Auch eine Reihe Bottroper Einzelhändler sah in einer WAZ-Umfrage in der angestrebten Freigabe der verkaufsoffenen Sonntage im Advent in der Corona-Pandemie das falsche Signal.