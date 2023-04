Bottrops Da-Pacem-Chöre feiern 30-jähriges Bestehen

Viele Generationen singen seit 30 Jahren unter dem gemeinsamen Chordach der Bottroper Da-Pacem-Chöre (hier ein Bild vom letzten Adventskonzert in St. Ludgerus). Am 22. April gibt es ein Jubiläumskonzert im Kammerkonzertsaal.

Bottrop. Als Mehrgenerationen-Chor haben die Da-Pacem-Ensembles in Bottrop und Umgebung ein Alleinstellungsmerkmal. Jubiläumskonzert im Kammerkonzertsaal.

Sie nennen sich Küken, Strolche und Young Voices und bilden die Kinder- und Jugendensembles der Bottroper Da-Pacem-Ensembles. Und dann gibt es natürlich den Erwachsenenchor musikalischen Mehrgenerstionenprojekts, das seine Wurzeln (und immer noch seinen Probenort) im Fuhlenbrock hat. Die Bottroper Chorlandschaft ist traditionell groß und außerdem vielseitig aufgestellt. Seit 30 Jahren bringen die Da-Pacem-Chöre ihre unverwechselbare Klangfarbe in die Stadt.

Bereits im Gründungsjahr 1993 lagen Chöre nicht mehr unbedingt im Trend. Nachwuchssorgen prägten damals bereits viele Traditionsvereine, nicht nur im Bereich der Kirchenmusik. Dann kam mit Corona und dem Proben- und Auftrittsverbot ein weiterer Tiefschlag, von dem sich viele Chöre aber auch andere Vereine und die gesamte Kulturszene zum Teil erst langsam erholen.

Nach Corona müssen sich fast alle Bottroper Chöre langsam wieder aufbauen

Zwei der damaligen Gründungsmitglieder sind bis heute nicht nur stimmlich aktiv, sondern engagieren sich weiter auch im Vorstand der Chöre: Josef Eickholt als Vorsitzender und Peter Tischmann in der Öffentlichkeitsarbeit. Wie viele Sängerinnen und Sänger haben auch sie ihre Wurzeln im Bereich der Kirchenmusik. Viele Da-Pacem-Choristen sind immer noch in anderen Chören aktiv. „Zurzeit ist besonders die Nachwuchsarbeit im Kinder- und Jugendbereich gefragt“, sagt Peter Tischmann. Er erinnert sich an Zeiten kurz nach der Gründungsphase, als allein gut 90 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Ensembles aktiv waren. „Das muss gerade nach Corona wieder alles aufgebaut werden.“

Alleinstellungsmerkmal: Bei Da-Pacem singen alle Generationen unter einem Chordach

„Zum Glück haben wir mit Charlotte Schmidt für diese Altersgruppen von drei bis 13 Jahren vor einiger Zeit eine tolle Leiterin gefunden“, so Tischmann weiter. Für die Erwachsenen steht seit vielen Jahren bewährt Michael Meuers am Pult. Derzeit sind 70 Sängerinnen und Sänger aller Altersgruppen aktiv bei den Da-Pacem-Chören.

So auch jetzt beim Jubiläumskonzert, das in der nächsten Woche Samstag im Kammerkonzert stattfindet. Dafür konnte neben Bürgermeisterin Monika Budke als Schirmherrin vor allem auch Hermann Beckfeld gewonnen werden. Er führt als Moderator gewohnt launig durch das Programm.

Jubiläumskonzert: Samstag, 22. April, 17 Uhr, Kammerkonzert, Kulturzentrum, Böckenhoffstraße 30. Karten (10 Euro) bei: Blumenboutique Hepner, Prosperstraße 182a, Textil de Kock, Im Fuhlenbrock 155 und an der Abendkasse.

