Bottrops Corona-Testzentren reagieren auf den neuen Andrang

Teststationen in Bottrop

An mehr als 30 Stationen sind kostenlose Schnelltests möglich. Keine Gewähr auf Vollständigkeit: Am Lamperfeld 7, An der Kommende 13 (beide ASB), Altmarkt-Passage, Fernewaldstraße bei Prosper Haniel, Gladbecker Straße 130 (Möbel Beyhoff), Kirchhellener Ring 80 im Brauhaus Kirchhellen (alle Medco) und Saalbau (DRK).

Dazu in Arztpraxen: Bogenstraße 2-4 (Dr. Teutrine), Gladbecker Straße 212 (Praxis Weineck/ Melchior), Goethestraße 10 (Hausarztzentrum), Gungstraße 97 (Praxis Hahn), Hochstraße 29 (Praxis Dr. Araz), Hochstraße 33 (Dr. Brackmann), Hochstraße 48 (Praxis Nurten Acevit), In der Welheimer Mark 11 (Praxis Barany) Und in den Glückauf-Apotheken an der Gladbecker Straße 27 und an der Hauptstraße 39 in Kirchhellen sowie in der Apotheke am Boyer Markt (Johannesstraße 1-3).

Mehr Infos zu Teststationen: www.bottrop.de/coronavirus/testzentren-anlaufstellen/index.php