Bottrops Comedy-Baustelle in der Boy öffnet 2023 nur einmal

Bottrop. Der einzige Comedy-Abend in diesem Jahr bei Baubedarf Seepe in der Boy steigt am 26. August. An der Schüppe stehen eine Frau und zwei Männer.

In diesem Jahr öffnet die „Comedybaustelle“ in der Boy nur einmal. Am Samstag, 26. August, ab 19 Uhr gastieren bei Baubedarf Seepe an der Wilhelm-Tenhagen-Straße 15 zwischen Eimern und Paletten Bademeister Schaluppke, Kai Magnus Sting und Benjamin Eisenberg. Die Moderation übernimmt diesmal Dagmar Schönleber.

In Krisenzeiten ist die Kölnerin die „Fels*in der Brandung“ wie der Titel Ihres Soloprogramms verrät. Unerschütterlich trotzt sie dem Sturm aus Fake-News, Fehlschlägen und falsch verstandener Fitness. Klärt nebenbei die politische Wetterlage, sowie den Unterschied zwischen Esoterik und Egomanie und singt steinerweichende Lieder.

Passend zum Sommertermin gehört Robbi Pawlik zum Line-up, besser bekannt als Bademeister Schaluppke. Er kennt sich aus im nassesten Brennpunkt der Republik und ist dort Mädchen für alles: Animateur, Kindertröster, Sorgenonkel, Psychologe, Sonderpädagoge, Sozialarbeiter, Stilberater, Mediator, Fußpilzflüsterer, Innen- und Außenbeckenminister, Diplomat und Dienstleister. „Chlorreiche Tage“ ist das aktuelle Programm mit dem alten Hasen auf dem gefliesten Parkett.

Ein weiterer Hochkaräter und Lacher-Garant ist Kai Magnus Sting: Seit über 20 Jahren ist er unterwegs als Solist, mit Henning Venske oder auch als Ensemblemitglied im Oberhausener Ebertbad im Stück „Pommes“. Und niemand erklärt die Ruhrgebietssprache und die damit verbundene Mentalität besser und witziger als der Junge aus Duisburg, der schon in seinen Anfängen von Hanns Dieter Hüsch gefördert wurde und seitdem Preise über Preise abgestaubt hat. Sein Werkzeugkasten für die Comedybaustelle ist gut gefüllt durch Programme wie „Hömma, weiß Bescheid“ oder „Hömma, so isset!“.

Lokalmatador Benjamin Eisenberg sammelt gerade Material für ein neues Soloprogramm und wird dafür auf der Comedybaustelle die Vorarbeit leisten mit Gags in Wort und Bild. Themen gibt es für den Vertreter des politischen Kabaretts genug. Dünnbrettbohrer und Betonköpfe bekommen eins drauf mit dem satirischen Vorschlaghammer.

Vorverkaufsstellen: Hahne Service-Center, Wilhelm-Tenhagen-Straße 15; Art Café Florian, Westring 43, 02041 - 77 40 66; Humboldt-Buchhandlung Bottrop, Kirchhellener Straße 18, 02041 – 766830 Oder direkt beim Veranstalter: info@comedybaustelle.de

