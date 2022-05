Bottrops Bottcast im Endspurt für Deutschen Podcast-Preis

Schlagabtausch am Mikro: Piet (l.) und Alex sind die Stimmen des Bottcast-Teams. Beim Publikums-Voting für den Deutschen Podcast-Preis sind bis jetzt ganz schön weit gekommen. Die Abstimmung endet am 8. Mai.

Bottrop. Die Bottroper Bottcast-Jungs Piet und Alex sind im Rennen um den Deutschen Podcast-Preis ganz schön weit gekommen. Noch könnt Ihr abstimmen!

Endspurt für den Deutschen Podcast-Preis 2022: Am 8. Mai endet das Publikums-Voting für den Preis, der in diesem Jahr zum dritten Mal verliehen wird. Erstmals mit dabei: der Bottcast. Und die Jungs um Piet und Alex sind bis jetzt ganz schön weit gekommen. „Von über 1000 Teilnehmern sind wir als fast noch blutige Anfänger deutschlandweit inzwischen auf Platz 65 gelandet, unglaublich!“, sagt Alex Teichert. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass da Größen wie Bastian Pastewka oder Markus Krebs dabei sind.“

Der Bottcast: Zwischen Baywatch Berlin und Bülent Ceylan

Im Bereich Comedy sind Piet und Alex mit „Bierchen bitte!“ alphabetisch zwischen „Baywatch Berlin“ von Klaas Heufer-Umlauf und „Bülents kronke Welt der Musik – ein Donnerschlag in der Musikgeschichte!“ mit Comedy-Star Bülent Ceylan und den Comedy-Redakteuren Boris Meinzer und Dirk Haberkorn anzutreffen.

Also wer die Bottroper Jungs und den Bottcast „Bierchen bitte“ unterstützen will, kann noch bis Sonntag, 8. Mai aktiv werden. Wenn der Bottcast unter den ersten 30 Teilnehmern landet, gibts für die Bottroper eine Einladung zur Preisverleihung samt Party in die Hauptstadt.

Hier gehts zum Online-Voting: deutscher-podcastpreis.de.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop