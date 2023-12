Bottrops Bottcast feiert 100 Jahre Torbogenhaus mit Musik

Eine frühe Ansicht des 1923 erbauten Torbogenhauses an der Gladbecker Straße. Die Fensterverzierungen sind bis heute erhalten. In den Ladenlokalen hat heute der Bottcast seine Zentrale.

Bottrop. Das Bottcast-Team lässt das Torbogenhaus zum 100. Geburtstag hochleben. Weihnachtssingen mit Special Guest an der Gladbecker Straße.

Das Torbogenhaus gehört zu den ungewöhnlichen Bauten in der Innenstadt. Erbaut wurde das markante Gebäude mit seinem doppelten Durchgang zwischen Luise-Hensel-Straße und Gladbecker Straße vor 100 Jahren. Damit gehört es zu einer Zeit, in der trotz großer wirtschaftlicher Probleme und politisch unsicherer Zeit (Inflation, Ruhrkampf, Ruhrbesetzung) im Umfeld des damals neuen Rathauses qualitätvolle Bauten in Bottrop entstanden sind. Seit 1991 steht das Wohn- und Geschäftshaus mit den städtischen Verwaltungsbauten und der Villa „Nuphaus“ in unmittelbarer Nähe unter Denkmalschutz.

Bis heute hat sich an der Doppelnutzung mit Ladenlokalen im Erdgeschoss und Wohnungen in den oberen Etagen nichts geändert. Der heutige Eigentümer Volker Patro hat den Bau von 1923 mit seinem ungewöhnlichen flachen Anbau auf der Rückseite zuletzt im Sinne des Denkmalschutzes saniert. Gewissermaßen als Sahnehäubchen ließ er das historische Balkongitter aus dem Erbauungsjahr zuletzt fachgerecht aufarbeiten und stellte sogar dessen alte Vergoldung wieder her.

Volker Patro, Eigentümer des denkmalgeschützten Torbogenhauses an der Gladbecker Straße 13, hat im vergangenen Sommer das historische Balkongitter samt Vergoldung wiederherstellen lassen. Damit fand die Sanierung des seit 1991 unter Denkmalschutz stehenden Hauses ihren Abschluss. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

In den Ladenlokalen im Erdgeschoss mit den auffällig gestalteten historischen Fensterverzierungen geht es seit einiger höchst aktuell und heutig zu. Sie sind Geschäftssitz und Studio es „Bottcast“. Von dort aus rollen Piet Metzen und Alex Teichert mit ihrem Podcast-Team talkmäßig die Stadt auf und zeigen regelmäßig auch mit Veranstaltungen Flagge an der „Gla“, wie sie die Gladbecker Straße gerne nennen.

Bottroper Torbogen in weihnachtlicher Feststimmung

Am Samstag wollen sie zwischen 11 und 15 Uhr den Torbogen in Feststimmung versetzen. Weihnachtssingen, Glühwein, Plätzchen, stimmungsvolle Musik. Kurz: „Ein festlicher, vorweihnachtlicher Abschluss auch des Bottcast-Jahres soll es sein“, sagt Alex Teichert. Dabei solle natürlich auch der Torbogen-Jubiläum nicht zu kurz kommen. „Die Geschichte des Hauses an der Gla und dessen lebendige Gegenwart sollen dabei ebenso eine Rolle spielen“, betont Piet Metzen.

Piet Metzen (l.) und Alex Teichert organisieren den Bottcast vom Torbogenhaus aus. Jetzt laden sie zum 100. Geburtstag des Baudenkmals zum Weihnachtssingen an die Gladbecker Straße 13 ein. Foto: Lukas Claus / FUNKE Foto Services

Damit es auch ein echtes Weihnachtssingen wird und Musik nicht nur aus der Konserve kommt, haben Alex und Piet einen bekannten Gast eingeladen. Um 12 Uhr wird Schauspieler, Entertainer und Comedian Nito Torres dabei sein. Der Wahlbottroper nicht nur bekannt durch seine Auftritte im Oberhausener Ebertbad, sonder auch durch die „Bottrop-Monologe“ – und sein spezielles Weihnachtssingen, bei dem wirklich alle mitmachen können. „Das Ende ist offen, es dauert aber mindestens so lange, wie noch Glühwein da ist“, versprechen Piet und Alex.

100 Jahre Torbogenhaus – Weihnachtssingen mit dem Bottcast: Samstag, 16. Dezember, 11 bis ca. 15 Uhr. Ab 12 Uhr mit Nito Torres. Gladbecker Straße 13.

