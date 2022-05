Bottrops Bio-Hof weitet sein „Grüne Kiste“-Angebot aus

Das Versand-Projekt "Grüne Kiste" vom Rotthoffs Hof in Bottrop wird nach der Probephase jetzt richtig an den Start gebracht. Hier erntet Marcus Deleker (re.) mit Christoph Rhabarber.

Bottrop-Kirchhellen. Die Testphase für die „Grüne Kiste“ ist vorbei. Jetzt weitet der Rotthoffs Hof in Kirchhellen sein Angebot aus. Das ist ab nächster Woche neu.

Rote Riesen-Radieschen, das erste frische Stielmus (schmeckt nicht nur als Omas Eintopf), Pflücksalat, in Kürze junger Spinat von den neuen Hochbeeten: Auf dies und mehr können sich ab nächster Woche Kundinnen und Kunden auf Rotthoffs Hof freuen. Einzeln - vor allem aber in der „Grünen Kiste“, die jetzt aus der Winterpause zurückkehrt.

Und das üppiger als zuvor. Denn im Vergleich zur Testphase im vergangenen Jahr hat das Landwirtschaft-Team des Diakonie-Hofs noch mal ordentlich zugelegt. „Statt bislang 30 Kisten können wir bald rund 100 Grüne Kisten pro Woche anbieten“, freut sich Sabine Ridderskamp. Sie leitet Bottrops einzigen Bio-Hof, der neben landwirtschaftlichen Erzeugnissen und hausgemachten Produkten auch noch viele „grüne“ Serviceleistungen, aber auch Kurse wie therapeutisches Reiten anbietet.

Hofleiterin Sabine Ridderskamp hat die gesamte Angebotspalette des Rotthoffs Hofs der Diakonie im Blick. Neben Bio-Anbau und Hofladen gibt es auch Tierhaltung und ein Kursangebot an der Münsterstraße in Kirchhellen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Das Flaggschiff, weswegen die allermeisten wohl den Hof kennen, ist aber wohl die Bio-Produktion wie Gemüse, Obst oder Eier, die nicht nur im hauseigenen Hofladen, sondern auch in den Bottroper und Kirchhellener Bio-Supermärkten zu finden sind. „Um das Angebot ausweiten zu können, haben wir die Anbaufläche für Gemüse auf zwei Hektar vergrößert, dazu kommen noch die Streuobstwiesen und Flächen für die Beerensträucher“, so die Hofleiterin.

Diakonie: Menschen mit Einschränkung soll Teilhabe am Arbeitsleben ermöglicht werden

Christoph Nales, einer der Mitarbeiter, die auf dem Hof „ihre“ Nische gefunden haben, packt gerade frischen Rhabarber, Stielmus und Radieschen in die erste Kiste der noch jungen Gemüsesaison. Prüfend blickt er auf den grün glänzenden Spinat im Hochbeet. „Der dürfte in zehn Tage soweit sein, dann geht es mit dem Stielmus aber schon langsam zu Ende“, sagt Marcus Deleker. Er ist seit zwei Wochen neuer Gruppenleiter im Bereich Landwirtschaft.

Der Ausbildungsschwerpunkt des gelernten Tischlers ist jedoch Arbeitspädagogik und Berufsförderung. Schließlich sei es die Aufgabe des Rotthoffs Hofs, Menschen mit Einschränkungen die Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen, die Grüne Kiste ist dabei eines der Produkte, so formuliert es Sabine Ridderskamp, während sie mit den anderen durch die Beetreihen stapft.

Die Buschbohnen im Hochbeet haben schon leichten Sonnenbrand auf den zarten Blättern. „Die erholen sich aber wieder“, meint Marcus Deleker und blickt prüfend auf die trockene Erde. Die Hochbeete müssen schon jetzt gut gewässert werden, der durstige Rhabarber auch, bei den Gemüsefeldern geht es gerade noch ohne. Aber Regen wäre jetzt schon sehr gut. Möglichst ergiebiger, andauernder Landregen, Starkregen sei eher schlecht für die Pflanzen, und der trockene Boden könne große Regenmengen ohnehin nicht so gut aufnehmen.

Frisch vom Feld in die „Grüne Kiste“: Frühjahrsgemüse vom Rotthoffs Hof. Ab 12. Mai gibt es die fertig gepackte Kiste für 20 Euro auf dem Hof. Ab Juli können sich die Kunden ihre individuellen Pakete zusammenstellen, dann variiert auch der Preis je nach Inhalt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Zwischendurch erkennt man Zuckererbsen an ihren charakteristischen Blättern und Trieben. Erstmals gibt es auch Soja. Die eiweißreichen Bohnen gelten vielen als guter Fleischersatz. Nebenan sind die ersten Johannisbeeren zu sehen, noch tiefgrün. „In diesem Jahr werden wir insgesamt rund 60 verschiedene Gemüse- und Obstsorten anbieten können, also von Apfel bis Zucchini“, sagt Sabine Ridderskamp. Die ersten Grünen Kisten ab nächster Woche werden noch fest bestückt. Aber ab Juli bietet der Rotthoffs Hof seine Produkte auch im Onlineshop an. Dann können sich die Kunden auch ihre individuellen Kisten zusammenstellen.

Service rund um die „Grüne Kiste“ Ab 12. Mai können Kundinnen und Kunden wieder wöchentlich die nachhaltige „Grüne Kiste“ mit frischem, saisonalen Bio-Gemüse vom Rotthoffs Hof bestellen. Mit dabei sind dann auch selbsthergestellte Produkte wie Nudeln oder Eier vom Hof. Kosten: 20 Euro. Öffnungszeiten: Mi, Do, Fr: 10 bis 19 Uhr. Mo u. Sa: 10 bis 15 Uhr, Münsterstraße 43. Ab Juli können Interessenten dann auch online aus dem erweiterten Angebot individuell auswählen. Der Preis richtet sich dann nach dem gewünschten Inhalt. Ein Lieferservice ist zunächst noch nicht vorgesehen. Kontakt und Bestellung: 02045-96 00 69. E-Mail: rotthoffshof@diakonisches-werk.de. Online: bestell-lokal.de/rotthoffs-hof.

