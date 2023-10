Bottrops Bahnhöfe: Falschmeldungen in der Fahrplanauskunft

Bottrop. Warum muss die Rhein-Ruhr-Bahn die Fahrplanauskunft dementieren? Weil die über Halte in den Bottroper Bahnhöfen falsche Informationen ausspuckt.

Die Rhein-Ruhr-Bahn muss mit Durchsagen in den Bottroper Bahnhöfen falsche Auskünfte in der Fahrplanauskunft korrigieren: Die Züge fahren nach Plan und halten an den geplanten Bahnhöfen zwischen Bottrop und Oberhausen.

Betreiber Rhein-Ruhr-Bahn führt die Falschmeldungen zurück auf „fehlerhafte Echtzeitdaten“ und hofft, die falschen Auskünfte bis zum Morgen des 2. November behoben zu haben.

„Die Züge verkehren auf dem Regelweg zwischen Moers und Bottrop Hbf“, meldet das Unternehmen. Die Züge halten nach Oberhausen Hbf wie geplant in Oberhausen-Osterfeld Süd, Bottrop-Vonderort und Bottrop Hbf, auch wenn in der Fahrplanauskunft Haltausfälle. gemeldet werden. Das Unternehmen rät: Im Zweifel auf die Durchsagen in den Fahrzeugen und an den Bahnhöfen achten.

