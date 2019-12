Bottrops älteste Knappengarde schaut zurück auf 70 Jahre

Die schwarzen Uniformen mit den goldenen Knöpfen adrett zurechtgerückt und die Grubenlampen fest in der Hand, so kennt man die Knappengarde St. Matthias aus Bottrop-Ebel. Jahrelang hat sie ungezählte Kirchenfeste stolz bereichert, ihre Gemeinde bei allen erdenklichen Aufgaben unterstützt und der alten Bergmannstradition Ehre gebracht. Diesmal stehen diese Männer nun selber im Mittelpunkt des Geschehens. Denn auf den Tag genau vor 70 Jahren trat diese Gemeinschaft an Bergleuten ihren Dienst in der Ebeler Gemeinde an, indem sie bei besonderen Gottesdiensten den Ehrendienst übernahmen – als Bergmann in Uniform und mit Grubenlampe.

Hansi Berndt (am Rednerpult) begrüßte die Gäste im Matthiashaus. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Dieser ursprünglichen Verpflichtung bewusst, können die Herren nun auf 70 Jahre gemeinsamer Ausflüge, gemeisterter Aufgaben und großen Zusammenhalts zurückblicken. Damit sind sie die älteste Knappengarde in ganz Bottrop. Ihr ältestes Mitglied ist 93 Jahre alt.

Ruhrbischof Franz stärkte der Knappengarde St. Matthias den Rücken

Ein lebendiges Stück Geschichte, das es zu bewahren gilt. „Wir können nicht nur repräsentieren, sondern auch zupacken, zum Wohl der Gemeinde“, wie Hans Berndt, selber seit langem Träger von Uniform und Grubenlampe, erzählt. Und auch schon in ihren frühen Anfängen wurden diese Qualitäten der Ebeler Garde erkannt und gefördert. Kein geringerer als Franz Hengsbach, erster Ruhrbischof und späterer Kardinal, war es, der ihnen den Rücken stärkte. „Ein Studienkollege unseres ehemaligen Pastors war er”, erinnert sich Hans Berndt. „Oft hat er uns noch eine Kiste Bier vorbeigebracht und man hat gemütlich noch zusammengesessen und geplaudert.” Denn neben all den Aufgaben komme das Feiern nicht zu kurz bei den Knappen, das verstehe sich von selbst, lacht er.

Doch auch die Probleme, vor die diese Gemeinschaft regelmäßig gestellt wird, werden nicht unter den Tisch gekehrt. „Wir sind sehr klein, das Geld fehlt“, berichtet Hans Berndt. „Aber unser Kameradschaftsgeist ist groß“, betont er und manch einer kann aus dieser Ansprache eine Mischung aus Mut, Zuversicht, aber auch Wehmut heraushören. Auch sie blicken in eine Zukunft ohne Bergbau. Blicken einem großen Veränderungsprozess entgegen.

Oberbürgermeister: Die Knappengarden werden gebraucht

Goldene Knöpfe an der Uniform und Grubenlampen – typisch für die Knappengarden. Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

„Wir schreiben das Jahr eins nach Prosper Haniel“, wie es Oberbürgermeister Bernd Tischler in seiner Festrede beschreibt. Der Wandel von der Bergmannsstadt zur Innovation City befindet sich in vollem Gange. Doch vor lauter Zukunftsvisionen solle man die Wurzeln der Stadt nicht vergessen, wie Tischler in seiner Rede herausstellt. Gegründet auf Kohle und Stahl werde der Bergbau immer ein Teil von Bottrop sein. Ein Teil, auf den man stolz sein könne und der die Stadt dort hingebracht habe, wo sie nun stehe.

„Die industrielle Gründungsphase prägte das Gesicht unserer Stadt“, so Bernd Tischler. Sei die Zukunft also noch so ungewiss, sollten sich die Knappengarden in ganz Bottrop eines bewusst sein: Sie werden gebraucht. Sie seien das Bindeglied zwischen der alten Bergbautradition und der Stadt Bottrop als solche, betont der Oberbürgermeister. Und was ist eine Stadt schon ohne ihre Vergangenheit? Ein guter Grund Dankeschön zu sagen, „im Namen unserer gesamten Stadtgesellschaft“, was Oberbürgermeister Bernd Tischler an diesem Abend für die Stadt Bottrop übernahm.