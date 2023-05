Bottroperin wird Opfer des Enkeltricks: Schmuck und Geld weg

Bottrop. Als angeblicher Vertreter einer Notargesellschaft erbeutet ein Betrüger Wertgegenstände von einer Bottroper Seniorin. Die Polizei sucht nach ihm.

Eine Seniorin aus Bottrop-Fuhlenbrock ist Opfer des Enkeltricks geworden. Die Polizei sucht nun nach dem Betrüger.

Am frühen Freitagabend, gegen 17 Uhr, erhielt die Seniorin einen Anruf ihrer vermeintlichen Enkeltochter. Diese bat zunächst um Bargeld und schließlich um Schmuck für eine angebliche Anzahlung im Rahmen eines Wohnungskaufs. Letztlich holte der Betrüger, der zuvor als Person einer Notargesellschaft angekündigt worden war, die Wertsachen an der Haustür ab.

Einem aufmerksamen Nachbarn fiel in diesem Zusammenhang zuvor ein schwarzer 3er BMW im Bereich der Eichendorffstraße auf. Dieser wurde von einem Mann gefahren. Später soll sich ein zweiter Mann fluchtartig auf den Beifahrersitz gesetzt und auffällig geduckt haben, bevor das Auto in Richtung der Straße Im Fuhlenbrock davonfuhr.

Trickbetrug in Bottrop: Beschreibung des Betrügers liegt vor

Der Geldabholer wird so beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, schlank, kurz geschnittene dunkle und krause Haare. Er trug eine helle Jeans mit Löchern und eine FFP2-Maske.

Wer am Nachmittag/Abend des 19. Mai verdächtige Beobachtungen gemacht hat und vielleicht weitere Hinweise zu der beschriebenen Person oder dem Auto geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Kontakt: 0800 2361 111.

Im Zusammenhang mit diesem Fall warnt die Polizei: „Geben Sie an der Haustür niemals Geld und Wertgegenstände in fremde Hände!“ Vermeintliche Familienangehörige, die angeblich in Not sind, sollte man selbst unter der bekannten Rufnummer zurückrufen und um Klärung bitten. Und: „Rufen Sie im Verdachtsfall bei ungewöhnlichen Anrufen die Polizei an, auch über die 110. Die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle sind mit der Thematik der Betrugsdelikte vertraut und können Ihnen weiterhelfen.“

Weitere Infos gibt es hier: recklinghausen.polizei.nrw/artikel/schutz-fuer-senioren

