In den letzten Tagen sind in Bottrop und im Kreis Recklinghausen vermehrt Taschendiebstähle angezeigt worden, meldet die Polizei (Symbobild).

Bottrop. Bei einer Kontrolle ist eine Frau mit einer fremden EC-Karte aufgefallen. Die wurde zuvor in Bottrop gestohlen. Polizei warnt vor Taschendieben.

Die Polizei hat am Montagnachmittag eine mutmaßliche Taschendiebin festgenommen. Kollegen des Hauptzollamts Dortmund hatten die 40-Jährige auf der A2 kontrolliert - wie sich herausstellte, hatte sie eine fremde EC-Karte dabei. Und diese Karte wurde kurz vorher in der Bottroper Innenstadt gestohlen .

Einer Bottroperin (87) war in einem Bekleidungsgeschäft am Kirchplatz aufgefallen, dass ihre Geldbörse weg war. Unmittelbar davor war sie von einer Frau angesprochen worden. Die 87-Jährige rief daraufhin die Polizei und zeigte den Fall an. Die Beschreibung der tatverdächtigen Frau passte mit der Frau im kontrollierten Auto überein. Die 40-Jährige - ohne festen Wohnsitz in Deutschland - wurde daraufhin festgenommen . Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Polizei: Vermehrt Taschendiebstähle in Bottrop und im Kreis Recklinghausen

In den letzten Tagen sind im gesamten Kreis Recklinghausen und in Bottrop wieder vermehrt Taschendiebstähle angezeigt worden. Zwar finden in diesem Jahr keine Weihnachtsmärkte statt, trotzdem nutzen die Täter die Vorweihnachtszeit, um Geldbörsen oder ganze Handtaschen zu stehlen, warnt die Polizei und rät: „Um sich vor Taschendieben zu schützen, sollten Sie Wertsachen grundsätzlich in verschlossenen Taschen mitnehmen und direkt am Körper tragen. Größere Bargeldbeträge am besten gar nicht dabei haben und wo immer es geht, Gedränge vermeiden.“ Abstand hilft - das gilt natürlich besonders jetzt zu Corona-Zeiten, betont die Polizei.

Weitere Tipps gibt es hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

