Bottroperin verletzt: Sattelzug rammt beim Abbiegen ein Auto

Bottrop. Eine Pkw-Fahrerin aus Bottrop wurde bei einem Verkehrsunfall mit einem Sattelschlepper auf der Hans-Böckler-Straße verletzt. Was genau passierte.

Ein Sattelzug stieß auf der Hans-Böckler-Straße mit dem Wagen einer einer 55-jährigen Bottroperin zusammen. Die Frau wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt, berichtet nun die Polizei. Der 45-jährige Lkw-Fahrer aus Hamm befuhr mit seinem Sattelzug am Freitag gegen 14 Uhr den rechten Geradeausfahrstreifen der Hans-Böckler-Straße.

Der Lkw-Fahrer wollte von der rechten Fahrbahn aus dann nach links in die Josefstraße abbiegen, beschreibt die Polizei das Unfallgeschehen. Beim Abbiegen kam es zu dem Zusammenstoß Kollision mit dem Pkw der 55-jährigen Bottroperin. Diese war auf dem linken Geradeausfahrstreifen der Hans-Böckler-Straße in gleicher Richtung wie der Sattelzug unterwegs. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

