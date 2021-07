Bottroperin spricht Einbrecher an – Flucht durchs Fenster

Bottrop. Eine Bottroperin hat einen nächtlichen Einbrecher bemerkt und angesprochen. Der ergriff mit Schmuck und Bargeld als Beute die Flucht.

Schreck zur Geisterstunde: Die Bewohnerin einer Wohnung an der Horster Straße in Bottrop-Batenbrock stieß in der Nacht zu Sonntag in ihren Räumen auf einen Einbrecher.

Laut Polizei stieg der Unbekannte gegen 0.30 Uhr in die Wohnung ein. Er stahl Schmuck und Bargeld. Die Bewohnerin hatte den Mann im Dunkeln noch bemerkt und angesprochen, jedoch flüchtete er unvermittelt durch das offen stehende Fenster in unbekannte Richtung.

Einbruch in Bottrop: Täter flüchtet auf einem Damenrad

Zur Flucht nutzte er ein nicht näher beschriebenes Damenrad. Wer Hinweise zu dem Einbruch oder dem Täter hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Kontakt: 0800 2361 111.

