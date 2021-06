Eine Fußgängerin ist auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bottrop angefahren worden, meldet die Polizei.

Verkehrsunfall Bottroperin fährt Fußgängerin auf Supermarkt-Parkplatz an

Bottrop. Als sie rückwärts ausparken will, stößt eine Autofahrerin (86) in Bottrop mit einer Fußgängerin (91) zusammen. Diese wird leicht verletzt.

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz in Bottrop ist eine Fußgängerin (91) leicht verletzt worden.

Am Dienstagnachmittag wollte eine Autofahrerin (86) aus Bottrop auf einem Supermarkt-Parkplatz an der Gladbecker Straße rückwärts ausparken. Dabei stieß sie laut Polizei mit der 91-jährigen Fußgängerin, ebenfalls aus Bottrop, zusammen. Die Frau musste mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

