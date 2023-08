Bottroperin entdeckt Gottesbeterin in einer Gartenpflanze

Bottrop. Als sie das außergewöhnliche Insekt entdeckt, zückt eine Bottroperin gleich die Kamera. Der Nabu informiert über Sichtungen in Deutschland.

Ein seltenes, ganz besonders hübsch anzuschauendes Insekt hat Steffi Steentjes in ihrem Garten in der Boy entdeckt und sofort fotografiert: eine Gottesanbeterin. Man muss schon genau hinsehen, um den langen schmalen Körper mit den markanten, gefalteten Fangbeinen und den langen Fühlern zwischen dem grünen Blattwerk des Olivenbaumes zu entdecken.

„Es handelt sich um ein junges Tier, vermutlich ein Weibchen“, meint die Bottroperin. Die weiblichen Gottesanbeterinnen sind vor allem berühmt dafür, dass sie manchmal die kleineren Männchen nach der Paarung verspeisen.

Laut dem Naturschutzbund (Nabu) ist die wärmeliebende Gottesanbeterin, die eigentlich im Mittelmeerraum beheimatet ist, immer häufiger auch in Deutschland zu finden. Als Gebiete, wo die so genannte Fangschrecke häufiger entdeckt wurde, nennt der Nabu etwa den Kaiserstuhl oder die Lausitz. Rolf Fricke, Vorsitzender des Nabu Bottrop, ergänzt, dass es unter anderem auch dokumentierte Sichtungen in Weinanbaugebieten den Rhein hinauf bis Köln gebe sowie im nördlichen Ruhrgebiet.

Vermutung: Blinder Passagier im Olivenbaum

Rolf Fricke stützt Steffi Steentjes Vermutung, dass „ihre“ Gottesanbeterin zusammen mit dem Olivenbaum in ihren Garten gekommen ist. Denn: „Die Gottesanbeterin hatte sich in einem Olivenbaum versteckt, den wir meinen Eltern zum 35. Hochzeitstag geschenkt hatten. Dieser stand seit dem 2. Juli in unserem Garten. Es ist also möglich, dass die Gottesanbeterin als blinde Passagierin aus dem Anbaugebiet des Olivenbaums hierher gereist ist.“

Da das Foto erst Anfang August entstanden sei, würde das allerdings bedeuten, dass die Fangschrecke dann recht lange in dem Olivenbaum geblieben wäre. „Letztlich kann man nur mutmaßen“, so Steffi Steentjes.

Sie weist darauf hin, dass man solche Sichtungen beim Nabu melden kann: nrw.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/naturgucker

