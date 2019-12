Bottroperin die Börse gestohlen - Polizei sucht diese Frau

Die Polizei fahndet nach einer Frau, die verdächtig ist, einer Seniorin in Bottrop die Geldbörse gestohlen zu haben - Symbolbild.

Bottrop. Die Frau mit der großen Brille wird verdächtigt, mit der Debitkarte einer Bottroper Seniorin Geld gestohlen zu haben. Wer kennt sie?

Die Polizei fahndet nach einer Diebin. Die Frau steht in dem Verdacht, einer Seniorin in einer Bäckereifiliale in Bottrop die Geldbörse entwendet zu haben.

Diese Frau wird von der Polizei gesucht. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tatverdächtigen machen? Foto: Polizeipräsidium Recklinghausen

Anschließend hatte die auf dem Foto (oben) zu sehende Verdächtige mit der Debitkarte der Seniorin Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Dabei wurde die Frau, die eine große Brille und eine Kappe trug, von den Überwachungskameras aufgezeichnet.

Der Diebstahl hatte sich am 17. September ereignet. Die Fahndungsfotos sind jetzt richterlich frei gegeben worden. Wer kann Angaben zu der abgebildeten Tatverdächtigen machen?

Die Polizeiwache in Bottrop ist unter der Telefonnummer 02041/695-2133 zu erreichen.