Bottroperin behandelt kostenlos Menschen mit Haarausfall

Mirsada Ringsdorf bietet in ihrem Beauty-Studio kostenlose Behandlungen für Menschen mit krankheitsbedingtem Haarausfall an und gibt den Betroffenen ihr Selbstbewusstsein zurück.

Menschen zu helfen, das ist Mirsada Ringsdorfs große Leidenschaft. Mit ihrem Beauty-Studio „Miras Beautybar“ hat sich die Bottroperin vor knapp einem Jahr selbstständig gemacht und hilft seitdem Menschen mit Erkrankungen dabei, sich wieder schön zu fühlen.

„Ich habe früher in der Pflege gearbeitet und in dem Job täglich Menschen geholfen“, berichtet Mira. Doch aufgrund ihrer eigenen Krankheitsgeschichte musste die Bottroperin sich schweren Herzens von ihrem Beruf in der Pflege trennen. Sie entschied sich, ihre Leidenschaft für Kosmetik und Beauty weiter zu vertiefen und das Hobby zum Beruf zu machen. „Ich habe aber schnell gemerkt, dass es mir fehlt, Menschen zu helfen und etwas Gutes zu tun“, sagt sie. Und so entstand die Idee, Menschen mit Erkrankungen durch ihre Behandlungen zu helfen.

„Für mich ist die schönste Bezahlung zu sehen, wie glücklich und selbstbewusst die Frauen nach der Behandlung wieder sind“

„Ich führe Permanent-Make-up-Behandlungen bei Menschen durch, die durch ihre Krankheit an Haarausfall leiden“, erklärt Mira ihr Projekt. In diesen Behandlungen lässt die Bottroperin den, zumeist Frauen, wieder Augenbrauen im Gesicht entstehen, die krankheitsbedingt bei den Betroffenen nicht auf natürliche Weise wachsen. Dank dem sogenannten Microblading, einer Technik, die dem Tätowieren nahekommt, kann Mira den Frauen täuschend echte Augenbrauen zaubern.

Dass die Behandlungen für die Betroffenen kostenlos sind, ist für Mira dabei selbstverständlich. „Alleine Perücken sind so teuer, da möchte ich nicht, dass die Frauen auch bei mir noch etwas zahlen müssen. Für mich ist die schönste Bezahlung zu sehen, wie glücklich und selbstbewusst die Frauen nach der Behandlung wieder sind“, sagt sie. Ihr Projekt trägt daher den passenden Namen „pay with smile“, bezahle mit einem Lächeln.

Der Bedarf an kostenlosen Behandlungen für Menschen mit krankheitsbedingtem Haarausfall ist groß

Seit knapp einem Jahr führt die Bottroperin ihr Studio. Dass sie damit Menschen helfen kann, gibt ihr viel Kraft. Foto: Thomas Gödde / Funke Foto Services

„Zu sehen, wie glücklich und emotional die Frauen sind, wenn sie nach der Behandlung das erste Mal in den Spiegel schauen und sich wieder mit Augenbrauen sehen, das ist wirklich das schönste Gefühl für mich“, sagt Mira. Denn für die Frauen machen die neuen Augenbrauen einen enormen Unterschied in Sachen Selbstwertgefühl und Weiblichkeit, weiß Mira. „Die Augenbrauen sind nun mal so etwas wie der Rahmen des Gesichtes und gerade bei Frauen leidet die Lebensqualität sehr, wenn die Brauen fehlen.“

Das Strahlen in den Augen der Betroffenen sei für Mira selbst dann oftmals ein sehr emotionaler Moment. „Dann muss ich mir manchmal auch das ein oder andere Tränchen verkneifen“, gesteht sie. Für Mira sei diese Arbeit in ihrem Beauty-Studio eine Art Ersatz zu ihrem alten Job in der Pflege. Denn den Drang danach, Menschen zu helfen, das könne sie einfach nicht abstellen.

Dass der Bedarf an Behandlungen so groß sei, hätte Mirsada Ringsdorf vor einigen Monaten nicht gedacht. „Ich bin immer noch überrascht und überwältigt, wie gut mein Projekt ankommt und wie viele Menschen Bedarf haben“, sagt sie. Vor allem über ihre Social-Media-Kanäle wie TikTok und Instagram informiert die Bottroperin über ihr Hilfsangebot.

„Vorher wurde man häufig schräg angeschaut und jetzt fühle ich mich einfach viel wohler in meiner Haut“

Eine Betroffene, die Mira über TikTok kennengelernt hat, ist Emelie Knospe. Die Dortmunderin leidet an der Krankheit Alopecia Areata, die mit Haarausfall einhergeht. „In den letzten Jahren habe ich leider meine Haare verloren und das hat definitiv was mit meinem Selbstbewusstsein gemacht“, sagt sie.

Nachdem sie Mira online kennengelernt hat, war sie von der Arbeit der Bottroperin begeistert. „Ich habe dann mit Mira gesprochen und sie hat mir gesagt, dass ich bei ihr nur mit einem Lächeln bezahlen muss. Das war so schön für mich zu hören“, sagt Emelie Knospe. Durch die Beauty-Behandlung habe Mira der jungen Dortmunderin eine Menge an Selbstwertgefühl und Weiblichkeit zurückgegeben. „Vorher wurde man leider häufig schräg angeschaut und jetzt fühle ich mich einfach viel wohler in meiner Haut“, sagt sie.

Und auch für das neue Jahr hat Mira bereits zahlreiche Anfragen für „pay with smile“ bekommen. So viele, dass sie für die nächsten Monate erst einmal ausgebucht ist. „Ich bekomme mittlerweile auch viele Anfragen von Männern, die unter dem Haarausfall genau so leiden wie Frauen“, weiß sie. Und auch aus Österreich und der Schweiz kommen die Betroffenen mittlerweile zu ihr, um sich von Mira behandeln zu lassen. „Ich möchte so vielen Menschen wie möglich helfen und freue mich über jeden, der mir sein Vertrauen schenkt und mit seiner Krankheitsgeschichte zu mir kommt.“

