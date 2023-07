Bottroperin (86) wurde mit Enkeltrick-Variante betrogen

Mit gefälschten Messenger-Nachrichten ist in Bottrop eine Seniorin betrogen worden (Symbolbild).

Bottrop. Mit einer Variante des Enkeltricks in in Bottrop eine 86-Jährige betrogen worden. Sie bekam Hilferufe per Messenger, angeblich von ihrem Sohn.

Die Polizei warnt vor einer Variante des Enkeltricks: Am Sonntag tätigte eine 86-jährige Bottroperin insgesamt drei Überweisungen, weil sie meinte von ihrem Sohn per Messenger darum gebeten worden zu sein. Der Absender der Mitteilungen hatte ihr vorgemacht, der Sohn habe jetzt eine neue Nummer.

Tipps der Polizei zum Schutz vor solchen Betrügern: Hinterfragen Sie angebliche Mitteilungen per Messenger-Dienst grundsätzlich über die alte bekannte Nummer! Rufen Sie Ihre Verwandten über die alte Nummer an und fragen Sie nach, ob es wirklich einen Nummernwechsel gegeben hat. Gehen Sie auf keine Geld-/Überweisungsforderungen ein, die Sie schriftlich über diesen Dienst erhalten. Lassen Sie sich nicht täuschen, wenn die Betrüger versuchen Ihnen zu erzählen, dass Sie nur schriftlich in Kontakt treten könnten.

Haben Sie auch nur den kleinsten Zweifel, dann wählen Sie gerne die 110 oder eine andere bekannte Amtsleitung der örtlichen Polizei. Die Beamtinnen und Beamten stehen Ihnen mit Rat und Tat gerne und zu jeder Zeit zur Seite. Rufen Sie lieber einmal mehr an und fragen Sie nach, als auch nur einmal auf einen Betrüger reinzufallen.

Auf der Internetseite der Polizei Recklinghausen erfahren Bürger, wie sie sich und Ihre Verwandten/Bekannten/Freunde besser vor Messenger-Betrügern schützen können: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/messenger-betrug. Informationen für Angehörige von Senioren hat die Polizei hier zusammengestellt: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/projekt-next-generation-zum-schutz-von-seniorinnen-und-senioren

