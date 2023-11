Bottroperin (86) beklaut: Es gibt Fotos der Verdächtigen

Einer 86-jährigen Bottroperin wurde in Kirchhellen das Portemonnaie gestohlen. Die Polizei hat Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Bottrop. Einer 86-jährigen Bottroperin wurde in Kirchhellen das Portemonnaie gestohlen. Die Polizei hat Fotos von zwei Tatverdächtigen veröffentlicht.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Am 5. September dieses Jahres wurde einer 86-jährigen Bottroperin die Geldbörse gestohlen. Die Frau war an dem Tag bei einer Veranstaltung in Kirchhellen unterwegs.

Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen 14.45 Uhr und 19.15 Uhr. Mit der EC-Karte aus der Geldbörse nahmen Unbekannte noch am selben Tag Abbuchungen vom Konto der Bottroperin vor.

Die beiden Tatverdächtigen konnten videografiert werden. Die Polizei hat Fotos veröffentlicht.

Täterbeschreibung 1: männlich, dunkle Haarfarbe, schlanke Figur

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Recklinghausen

Täterbeschreibung 2: weiblich, schlanke Figur

Die Polizei sucht diese Frau. Foto: Polizei Recklinghausen

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität der Tatverdächtigen machen?

Hinweise nimmt die Polizei telefonisch unter 0800 2361 111 entgegen.

