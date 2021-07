Bottroperin (54) wird bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bottrop. An der Einmündung Bahnhofstraße/An der Knippenburg in Bottrop hält eine Pkw-Fahrerin an. Da fährt ein Mülheimer auf ihr Auto auf.

Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstagnachmittag eine 54-jährige Bottroperin leicht verletzt worden.

Laut Polizei stand sie mit ihrem Auto auf der Bahnhofstraße in Bottrop und musste an der Einmündung An der Knippenburg verkehrsbedingt halten. Dabei fuhr ihr ein Autofahrer (30) aus Mülheim an der Ruhr von hinten auf.

Die Bottroperin verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein geringer Sachschaden von rund 1000 Euro.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop