Bottroperin (15) sexuell belästigt: Polizei sucht Grapscher

Die Polizei sucht einen Mann, der ein Mädchen in Bottrop an die Brust gefasst hat.

Bottrop. Eine 15-Jährige ist am Dienstagmorgen an einer Bottroper Bushaltestelle sexuell belästigt worden. Ein Mann hat ihr an den Busen gegriffen.

Die Polizei sucht einen Mann, der einem Mädchen in Bottrop am Dienstagmorgen um 7.50 Uhr an den Busen gefasst hat. Der Vorfall hat sich an einer Bushaltestelle an der Beckstraße ereignet.

Die 15-Jährige wartete auf den Bus, als der ihr Unbekannte hinzukam. Nach dem Versuch, ein Gespräch anzufangen, habe er ihr laut Polizeiangaben unvermittelt an die Brust gefasst. Sie sei dann jedoch sofort weggelaufen; der Mann folgte ihr nicht.

Sexuelle Belästigung in Bottrop: So sieht der Gesuchte aus

etwa 1,70 Meter groß

Alter: ca. Mitte 20

kurze schwarze Haare

normale Statur

schwarz-weißer Jogginganzug

Die Bottroperin erstattet später eine Anzeige bei der Polizei. Wer Hinweise zu dem Mann oder seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 0800 2361 111.

