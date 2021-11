Bottroper Winterdienst fährt ersten Streueinsatz der Saison

Bottrop. Seit dem Wochenende sind vier kleine und vier große Streufahrzeuge der Best in Bottrop unterwegs. Neue Kollegen werden eingearbeitet.

Der Bottroper Winterdienst hat seine Arbeit aufgenommen: Das Team der Best fährt seit dem Wochenende den ersten Einsatz gegen Straßenglätte der Saison.

„Wir waren mit fünf Großstreuern, vier Kleinstreuern und zehn bis elf Mitarbeitern unterwegs“, berichtet Prokurist Jannik Hohmann. Ausschließlich Streuwagenfahrer waren bei der bisherigen Witterung im Einsatz, die auch am frühen Morgen noch keine allzu große Herausforderung darstellte. „Es war ein bisschen glatt auf den Straßen“, so Hohmann. Zumindest auf Brücken und im Bereich von offenen, von Wohnbebauung nicht so stark abgeschirmten Straßen wie Stenkhoff- oder Hans-Böckler-Straße konnte der Streusalz-Einsatz helfen.

Best reagiert auf Kritik aus dem letzten Winter

Die letzten Tage habe man auch dazu genutzt, um neue Fahrer in die Aufgaben des Winterdienstes einzuarbeiten. Kollegen, die aus anderen Bereichen stammen und denen daher noch Erfahrung auf den Streu- und Räumfahrzeugen fehlt.

Schließlich will das Winterdienst-Team der Best vorbereitet sein auf den nächsten richtigen Wintereinbruch. Das dürfte erst recht gelten, nachdem im vergangenen Jahr deutliche Kritik am Winterdienst laut geworden war. Schlecht geräumte Straßen und nicht geleerte Mülltonnen hatten die Bürger aufgebracht. Daraufhin hat die Best Besserung gelobt.

