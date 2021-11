Bottroper Weihnachtszauber startet mit viel Platz am 11.11.

Bottrop. Wegen Corona wird der sechswöchige Bottroper Weihnachtsmarkt in diesem Jahr weniger kuschelig ausfallen. Was die Besucher sonst noch erwartet.

Endlich wieder Weihnachtsmarkt! Schon kommende Woche Donnerstag, 11. November, startet der Bottroper Weihnachtszauber. Ein Ereignis, auf das sich nach der Corona-Zwangspause im vergangenen Jahr viele Bottroper freuen dürften. Pandemiebedingt soll es zwischen den Holzhütten mit Kunsthandwerk, Speisen und Glühwein diesmal allerdings weniger kuschelig zugehen als gewohnt.

Bottroper Weihnachtsmarkt: Verzicht auf geschlossene Räume

„Wir verzichten auf geschlossene Räume“, sagt Stephan Kückelmann von der Firma 4points Events, die den Weihnachtszauber im Auftrag der Stadt organisiert. Das heißt, dass es keine geschlossenen Unterstände mehr geben wird. „Sonst müssten wir dort auch die 3G-Regel kontrollieren, und das lässt sich in kleinen Räumen nicht gut realisieren.“ Stattdessen können sich die Besucher unter den erstmals einbezogenen Rathausarkaden oder einer recht frei installierten Plane unterstellen, wenn’s denn mal feucht von oben wird.

Vertreter von Veranstaltungsfirma, Kulturamt und Sponsoren freuen sich auf den Start des Bottroper Weihnachtszaubers am kommenden Donnerstag, 11. November. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Wegen Corona wird es diesmal auch kein Eisstockschießen geben. Zudem: „Wir sind deutlich offener, was den Aufbau auf dem Rathausplatz angeht“, erläutert Kückelmann. Damit mehr Menschen mit mehr Abstand Platz finden.

Personenleitsysteme werden auf Bottroper Weihnachtszauber eingesetzt

Eine Maskenpflicht gilt nicht. Auch nicht beim Anstellen, wobei das Land aber die Maske empfiehlt, sollte es eng werden. Corona-konforme Ordnung in Warteschlagen vor erfahrungsgemäß stark nachgefragten Buden wollen die Veranstalter in Eigeninitiative durch Personenleitsysteme bringen – „das funktioniert dann so wie am Flughafen“, erläutert Kückelmann. Desinfektionsspender und die 3G-Regel innerhalb des Weihnachtszauber-Teams sollen ihr Übriges tun, um die Veranstaltung möglichst sicher zu machen.

Laut aktueller Coronaschutzverordnung gilt eine feste 3G-Regel bei Veranstaltungen im Freien nur dann, wenn mehr als 2500 Teilnehmer gleichzeitig zusammenkommen. Das ist beim Bottroper Weihnachtszauber erfahrungsgemäß nicht der Fall, unterstreicht Kückelmann. Eine Einlasskontrolle sei entsprechend nicht vorgesehen. Gleichwohl sei geplant, die 3 Gs – geimpft, genesen, getestet – bei den Besuchern stichprobenartig zu kontrollieren. „Das dient auch dem Sicherheitsgefühl“, meint Kulturamtsleiterin Martina Schilling-Graef, die dabei auf die hohe Corona-Impfquote in Bottrop verweist.

Genießen können sollen die Bottroper das vorweihnachtliche Zusammensein unter freiem Himmel. Dazu gehören Live-Musik, über 20 Kunst- und Handwerksaussteller in den Wechselhütten auf dem Rathausplatz, bekannte Händler und neue wie Da Rino mit italienischem Gebäck und Waffeln, Familie Otte vom Imbiss am Tetraeder mit Brat- und Currywurst und die junge Scharun-Generation mit dem „Burgermeisterstand“.

Weingut Mann kommt wieder mit einem Stand in die Bottroper Innenstadt

Wie gewohnt werden neben dem Rathausplatz auch der Altmarkt und der Platz am ehemaligen Mensingbrunnen bespielt, mit Imbiss-Ständen und Kinderfahrgeschäften. Stephan Kückelmann weiß, dass in der Stadt schon darüber diskutiert wird, ob der Traditionsstand mit dem weißen und roten Glühwein von Familie Mann wieder mit von der Partie sein wird. „Familie Mann kommt“, bestätigt Kückelmann. „Für uns ist das ein großer Zugewinn, denn der Stand ist ein echter Magnet.“

Auf dem Bottroper Weihnachtszauber 2021 wird Tassenpfand eingeführt. Jedes Jahr soll es künftig neue Motive geben. Foto: Nina Stratmann

Aber auch eine Premiere gibt es, nämlich Tassenpfand. 3000 neue Tassen mit Rathaus-Motiv sind bestellt. „Es soll ein Alleinstellungsmerkmal werden, mit neuen schönen Motiven jedes Jahr“, so Kückelmann. Drei Euro Pfand werden dafür kassiert. Und auch, wenn der Organisator hofft, dass aufgrund des Pfands möglichst viele Tassen zurückgegeben werden – gut möglich, dass die Behältnisse sich zu neuen Sammelobjekten entwickeln.

Betonen möchte Kückelmann noch dies: „Wir könnten den Weihnachtsmarkt in diesem Umfang ohne Sponsoren nicht realisieren.“ 26 Stück listet das Weihnachtszauber-Programmheft auf.

Auch bei verschärften Corona-Regel: Weihnachtsmarkt soll stattfinden

Die Veranstalter sind sich bewusst, dass sich die Corona-Lage im Laufe der nächsten Wochen noch verschärfen könnte und im Dezember möglicherweise strengere Regeln zum Tragen kommen. Die sollen dann entsprechend umgesetzt werden, kündigt Kückelmann an: „Wir werden den Weihnachtsmarkt auf jeden Fall durchführen.“

Öffnungszeiten Der Bottroper Weihnachtszauber ist vom 11. November bis 22. Dezember zu diesen Zeiten geöffnet: Rathausplatz – Donnerstag bis Sonntag, 15-22 Uhr; Altmarkt/Mensingplatz – Montag bis Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag 15 bis 20 Uhr (Totensonntag, 21. November, 18 bis 22 Uhr). Der Nikolausmarkt des Kulturamtes findet zusätzlich vom 10. bis zum 12. Dezember im Innenhof des Kulturzentrums August Everding statt. Details dazu werden noch bekanntgegeben.

