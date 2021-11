Beim Bottroper Weihnachtszauber ist am Wochenende in zwei Buden eingebrochen worden (Archivbild).

Polizei Bottroper Weihnachtszauber: Einbruch in zwei Marktbuden

Bottrop. Auf dem Bottroper Weihnachtsmarkt sind Unbekannte am Wochenende in zwei Buden eingebrochen. An einem Stand sind Stickereien gestohlen worden.

Wer macht denn sowas? Auf dem Weihnachtszauber auf dem Ernst-Wilczok-Platz vor dem Rathaus ist in zwei Buden eingebrochen worden. Das Diebesgut: Handgemachtes mit Stickereien und eine – vermutlich leere – Kasse.

Wie die Bottroper Online-Zeitung zuerst berichtet hat, sind in der Nacht von Freitag auf Samstag Unbekannte in den Stand von Edelgard Jörgens eingebrochen. Bis auf eine Kiste sei alles mitgenommen worden: Handtücher, Lederschühchen oder Mützen mit Stickereien.

Einbruch auf Bottroper Weihnachtsmarkt in der Nacht von Freitag auf Samstag

Die Polizei Recklinghausen bestätigt den Vorfall, der zwischen 22.15 Uhr am Freitagabend und 5.45 Uhr am Samstagmorgen passiert sein soll. Zudem gab es einen weiteren Einbruch: In einer anderen Bude sei die Kasse gestohlen worden, wie hoch der Schaden ist, sei noch nicht klar laut Polizei-Leitstelle, aber vermutlich wird sie über Nacht leer gewesen sein.

Noch gebe es keine weiteren Erkenntnisse, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Es müsse abgewartet werden, was die Ermittlungen ergeben, ob zum Beispiel Fingerabdrücke genommen werden können. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0800/2361 111 entgegen.

