Bottroper Wehr gewinnt mit Twittergewitter 150 neue Follower

Zwölf Stunden lang, von Dienstagmorgen bis am Abend, hat die Bottroper Feuerwehr per Twitter in vielen bebilderten Online-Beiträgen über ihre Einsätze und das Wachleben berichtet. Am Tag nach der Beteiligung am landesweiten „Twittergewitter“ zieht Feuerwehrsprecher Michael Duckheim zufrieden Bilanz: „Es ist gut angekommen. Und wir haben an dem Tag insgesamt noch 150 Follower hinzu gewonnen.“ Was bedeutet, dass Stand Mittwochmorgen insgesamt 1601 Abonnenten den Twitterkanal der Feuerwehr verfolgen. Reichweite zu erhöhen sei wichtig, so Duckheim: „Wenn Lagen sind, bieten sich Twitter und Facebook an, um schnell zu informieren.“

Viele Rettungseinsätze

Unter dem Hashtag #Bottrop112 konnte während des Twittergewitters jeder sehen, was an einem normalen Einsatztag in der Wache los ist. Große Brandeinsätze oder Gefahrenlagen, über die per Twitter auch an anderen Tagen aktuell berichtet wird, blieben aus. Dafür konnten die Kräfte zeigen, wie viele Rettungseinsätze sie Tag für Tag fahren. „Das unterschätzen viele, was gerade im Bereich Rettungs- und Krankentransporte los ist. Es ging uns auch darum, das einmal zu zeigen.“

Jemand rief uns gerade unter 112 an und wollte nicht die Feuerwehr, sondern seine Freundin Regine sprechen. Solche und ähnliche Anrufe kommen oft mehrmals am Tag vor. Bitte haltet die 112 für Notrufe frei! #TagdesNotrufs #112live #Bottrop112 — Feuerwehr Bottrop (@Feuerwehr_BOT) February 11, 2020

Gleichzeitig wurde das ganz normale Wachleben dargestellt. Dazu gehörte ein Eindruck vom Frühstück der Wachabteilung 3, die routinemäßige Überprüfung eines Rettungswagens in der Schirrmeisterei, Dienstsport an den vorhandenen Fitnessgeräten. „Wir sind eben 24 Stunden am Stück hier und wollten zeigen, was läuft, wenn wir nicht auf der Straße sind.“ Und auch die süße Überraschung mit aufgemaltem #Für Bottrop Leitstelle wurde per Bild veröffentlicht, die die Kräfte am Twittergewitter-Tag plötzlich in ihrem Briefkasten fanden. „Das war supernett, wir haben uns sehr gefreut“, betont der Feuerwehrsprecher.

Die Feuerwehr als Arbeitgeber

Mit dem Ganzen wurde laut Duckheim auch der Gedanke verfolgt, sich als Arbeitgeber zu präsentieren für Menschen, die sich vielleicht für eine Karriere bei der Feuerwehr interessieren. Wichtig war den Verantwortlichen aber vor allem, mit entsprechenden Beiträgen passend zum Tag des Notrufs die 112 bekannter zu machen – und auch zu verdeutlichen, in welchen Fällen dieser Notruf lieber nicht gewählt werden sollte. Duckheim: „Außerhalb der Öffnungszeiten der Hausärzte erreicht man den kassenärztlichen Notdienst unter der Rufnummer 116 117.“ Den gelte es zu kontaktieren, wenn die Krankheitsbeschwerden nicht lebensbedrohlich seien.

Die Beiträge (Tweets) der Bottroper Feuerwehr sind über den Link https://twitter.com/Feuerwehr_BOT zu erreichen. Dafür ist keine Anmeldung bei Twitter erforderlich.