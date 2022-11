Bottroper WAZ-Lokalredaktion: Wir sind umgezogen

Bottrop. Die Bottroper Lokalredaktion ist umgezogen: Unser neuer Standort befindet sich im Bauknecht-Quartier am Gleiwitzer Platz. So erreichen Sie uns.

Die Bottroper Lokalredaktion der WAZ ist umgezogen: Ab sofort finden Sie uns im Bauknecht-Quartier am Gleiwitzer Platz.

Noch ist um uns herum viel Baustelle: Zusammen mit Akut Doc sind wir die ersten, die in das neue Bauknecht-Quartier in der ehemaligen Zentrale der Ruhrkohle AG gezogen sind. Die anderen Flächen sind noch nicht fertig und werden in den kommenden Monaten bezogen.

WAZ-Redaktion Bottrop im Bauknecht-Quartier

Erreichbar sind wir trotzdem schon: Über den Haupteingang des Bauknecht-Quartiers (an der Seite nahe der Hans-Böckler-Straße) können Sie über die Wendeltreppe in den ersten Stock gehen. Dort auf der rechten Seite befindet sich die WAZ-Redaktion. Derzeit funktioniert allerdings der Aufzug noch nicht.

Die Telefone in der Redaktion können weiterhin über die bekannten Nummern angerufen werden. Das Sekretariat erreichen Sie unter der 02041 189534. Unsere neue Adresse ist Gleiwitzer Platz 3, 46236 Bottrop.

Wenn die Arbeiten im Bauknecht-Quartier und die Baustelle abgeschlossen sind, werden wir Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu einem Besuch bei uns einladen. Vermutlich wird das im Frühjahr 2023 stattfinden.

