Bottroper Waldstück mit 100 Jahre alten Bäumen wird gefällt

Die Stadt lässt ein Waldstück an der Polderstraße abholzen. Dabei werden auch Bäume gefällt, die nach Schätzungen von Forstexperten mehr als 100 Jahre alt sind. Die Bezirksvertreter im Süden haben der Abholzung zugestimmt. „Schweren Herzens“, wie SPD-Sprecher Franz Ochmann hervor hob. Die alten Bäume müssen zur Sicherheit gefällt werden. Das soll noch im Oktober geschehen. Die Stadt lässt das Gelände an der Polderstraße aber auch wieder aufforsten.

Das betroffene Waldstück an der Polderstraße ist etwa 10.000 Quadratmeter groß. In dem Wald stehen vor allem alte Rotbuchen. Die Bäume hätten allerdings sehr unter der nachhaltigen Trockenheit der letzten Jahre gelitten, berichten Grünexperten der Stadtverwaltung. Die Gehölze seien daher in einem sehr schlechten Zustand. Ein großer Teil der Bäume sei bereits vollständig abgestorben. „In den letzten Dürrejahren hat es besonder kranke Bäume schwer getroffen“, bedauert auch Bezirksvertreter Ochmann. „Es wird sicherlich auch noch an anderen Stellen in Bottrop zu Abholzungen kommen“, befürchtete er.

Der Weg durch das Waldstück wurde gesperrt

Die Gehölze an der Polderstraße stellten wegen ihres schlechten Zustands längst auch ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, erklärten die Fachleute der Verwaltung. Dies gelte um so mehr, da mitten durch den kleinen Wald ein Fußweg verläuft. Dieser Weg sei inzwischen zur Sicherheit auch schon gesperrt worden. Schließlich sei es immer wieder vorgekommen, dass dort massive Teile der Baumkronen abgebrochen waren.

Außerdem weisen mehrere Bäume Symptome der Buchenkomplexkrankheit auf, berichten die städtischen Grünexperten. Die Ausbreitung dieser Krankheit werde durch den Dürrestress der Gehölze begünstigt. Die Buchen müssten zur Sicherheit gefällt werden, bevor es zu Sachschäden komme und bevor womöglich durch umstürzende Stämme oder herab fallende Äste Menschen verletzt werden. Daher sollen als erstes die Bäume in dem östlichen Teil des Waldstückes abgeholzt werden. Dieses Waldstück reicht von der Brakerstraße bis zur Einfahrt des Parkplatzes der ehemaligen Firma Huber Verpackungen. Danach wollen die Förster das Gelände mit klimaverträglichen Gehölzen wieder aufforsten.