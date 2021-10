Bottroper Vereine können für Aktionen 1000 Euro bekommen

Bottrop. Insgesamt 19 Vorhaben kann der Bottroper Sport- und Bäderbetrieb mit je 1000 Euro fördern. Wer das Geld haben möchte, muss sich jetzt beeilen.

Engagierte Vereine und Initiativen in Bottrop können tausend Euro bekommen. Das Geld verteilt quasi der Sport- und Bäderbetrieb der Stadt. Es stammt aus dem Förderprogramm „„2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“, mit dem das Land den Vereinen und Initiativen kleinere Projekte ermöglichen will. In Bottrop stehen dafür 19.000 Euro zur Verfügung. In der Stadt können somit insgesamt 19 Vorhaben mit je 1000 Euro bezuschusst werden.

„Es wäre schön, wenn wir auf diesem Weg auch in Bottrop das eine oder andere Vorhaben unterstützen könnten“, sagt Henning Wiegert vom Sport- und Bäderbetrieb. Das Antragsverfahren sei verhältnismäßig einfach. „Bei Beratungsbedarf zu Projektideen unterstützen wir gerne“, betont er. Allerdings müssen sich Vereine und Initiativen, die sich für den Zuschuss interessieren, etwas beeilen. Die Frist, um einen Antrag zu stellen, endet Ende Oktober.

Die Frist für den Antrag läuft schon Ende Oktober ab

Ansprechpartner Henning Wiegert ist im Sport- und Bäderbetrieb telefonisch unter der Rufnummer 02041/704219 zu erreichen. Neben Vereinen und Stiftungen können beispielsweise auch Initiativen oder Nachbarschaftsgruppen, die etwas für die Gemeinschaft in ihrem Stadtteil tun möchten, das Geld beantragen: zum Beispiel auch für eine Adventsaktion für Seniorinnen und Senioren.

Das Land wird in NRW insgesamt bis zu 2000 Projekte mit einem Festbetrag von jeweils 1000 Euro fördern, um bürgerschaftliches Engagement zusätzlich zu unterstützen. Auskunft über das Förderprogramm gibt es auf der Internetseite engagiert-in-nrw.de. Die Antragstellung ist über www.engagementfoerderung.nrw möglich.

