Die Unterschriftensammlung zur „Volksinitiative Artenvielfalt“ am ehemaligen Mensingbrunnen in Bottrop verlief am Samstag anfänglich schleppend, aber mit zunehmender Besucherzahl auf dem Markt füllen sich auch die Listen der Naturschützer.

„Wir haben viel zu lange zugesehen, wir hinterlassen unseren Kindern und Enkeln eine schreckliche Welt“ sagte Renate Palberg, als sie sich eintrug. Die drei großen NRW-Naturschutzverbände haben im Sommer 2020 die landesweite Unterschriftensammlung begonnen, um Druck auf die Landesregierung auszuüben. Unter dem Motto „Insekten retten – Artenschwund stoppen“ sollen mindestens 66.000 Unterschriften gesammelt werden.

Initiative fordert in Bottrop einen deutlichen Politikwechsel der Landesregierung

Bei einer solchen Unterstützung durch 0,5 Prozent der stimmberechtigten Bürger muss sich der NRW-Landtag mit der Volksinitiative beschäftigen und sich mit den konkreten Forderungen auseinander setzen. Die Initiative verlangt einen deutlichen Politikwechsel und notwendige Maßnahmen zum Erhalt der Datenvielfalt, die weit über das Landesnaturschutzgesetz hinausgehen.

Fast die Hälfte aller Arten sei in NRW bedroht, erklärte die NABU-Landesvorsitzende Heide Naderer, „der dramatische Rückgang vieler Insekten, Vogel- und Pflanzenarten duldet keinen Aufschub mehr.“ Die Verbände fordern unter anderem den Stopp des Flächenverbrauchs, Schutzgebiete und Gewässersicherung.

Auch negative Reaktion waren zu hören

„Die Umwelt ist unsere Lebensgrundlage, die Natur muss für die Menschen sein und bleiben“, stellt Hans-Jürgen Fey, stellvertretender Landesvorsitzender der LNU, fest. „Wir sind an einem kritischen Punkt“, ergänzt Wilhelm Schluckebier von den Naturfreunden Bottrop. In den letzten 30 Jahren seien 75 Prozent der Insekten verschwunden, das habe Auswirkungen auf die gesamte Natur. Die Zerstörung der Artenvielfalt sei eine Kettenreaktion, von Pflanzen über Insekten zu Vögeln und Menschen.

Mit Bemerkungen wie „Danke, ich bin doch kein Grüner“ müssen die Naturschützer leben, aber die überwiegende Reaktion ist positiv: „Das Thema ist wichtig“, „es fängt klein an“ oder „es muss sich etwas ändern“ lauten die Kommentare. Ulrich Unterberg findet es „nicht gut, dass immer mehr Grünflächen verbaut werden“ und Sascha Schmelzer ist dabei, „weil ich weiß, wenn die Bienen weg sind, ist die Welt am Ende.“ Einige Besucher stellen fest, dass die an sich positive Feststellung, dass heute weniger tote Insekten an den Windschutzscheiben kleben, eigentlich die Tatsache belegt, dass es immer weniger Insekten gibt.

An der Unterschriftenaktion darf sich jeder Stimmberechtigte beteiligen, also seinen Wohnsitz in NRW hat, die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und mindestens 18 Jahre ist. Weil Menschen ohne Stimmberechtigung ausgeschlossen sind, eröffnen die Naturfreunde NRW und die Naturfreundejugend eine inoffizielle „Zusatzliste“. „Schließlich geht es ja auch um die Zukunft dieser Menschen,“ sagt Schluckebier. Diese Unterschriftenlisten werden am Ende der Volksinitiative als symbolisches Zeichen überreicht.

