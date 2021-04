Bottroper unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs

Bottrop/Gladbeck. Ein 32-Jähriger Bottroper wurde in Gladbeck im Auto erwischt. Er stand unter Drogen und hat keinen Führerschein. Es kam zu einer Verfolgung.

Ein 32-Jähriger Bottroper wurde am Sonntag in Gladbeck ohne Führerschein am Steuer eines Wagens erwischt. Zunächst flüchtete er vor der Polizei. Die wollte gegen 17.10 Uhr den Autofahrer auf der Hegestraße kontrollieren.

Als der Bottroper die Anhaltezeichen bemerkte, gab er Gas und flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit. In einer Sackgasse verließ er den Wagen und wollte zu Fuß flüchten. Hier konnten ihn die Beamten nach kurzer Verfolgung einholen und stellen. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem ergaben sich Hinweise, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Bottroper wurde vorläufig festgenommen und kam ins Polizeigewahrsam.

Verdacht, dass der Bottroper Diebesgut im Wagen transportierte

Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem diverse Metallgegenstände und Betäubungsmittel (BTM). Der Pkw, das BTM und das Metall wurden sichergestellt. Nach Anordnung einer Blutprobe und weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige aus dem Gewahrsam entlassen. Inwieweit die Metallgegenstände aus einem Einbruch stammen, wird zurzeit geprüft. Die Ermittlungen dauern an.