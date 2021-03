Bottroper Tuner Brabus zur beliebtesten Marke gewählt

Der Brabus-Firmensitz an der Brabus-Allee in Bottrop

Bottrop. Zum 15. Mal in Folge wählten die Leser eines Automagazins den Bottroper Tuner zur beliebtesten Marke. Für Brabus ist die Auszeichnung ein Ansporn

Der Bottroper Automobiltuner Brabus hat treue Anhänger. Die finden sich sich auch unter den Lesern des Magazins „Auto, Motor und Sport“. Denn de wählten das Bottroper Unternehmen nun schon zum 15. Mal zur besten Tuning-Marke.

Regelmäßig ruft das Magazin seiner Leser zur Wahl „Best Brand“, also „Beste Marke“ auf. In der Kategorie Tuning errangen die Bottroper den Sieg. 49,3 Prozent der Teilnehmer wählten den Tuner aus dem Eigen zu ihrem Favoriten.

Geschäftsführer Constantin Buschmann verspricht: Man gebe weiter Vollgas

„Wir sind stolz darauf, diesen Award in diesem Jahr zum bereits 15. Mal errungen zu haben. Das ist ein weiterer Beweis, dass wir bei Brabus hervorragende Produkte entwickeln“, freut sich Geschäftsführer Constantin Buschmann. „Diese Auszeichnung dokumentiert eindrücklich, dass unser stetiges Streben nach Faszination, Innovation und Qualität von Kunden und Autofans gleichermaßen honoriert wird.“ Die Auszeichnung belohne aber vor allem auch die professionelle Arbeit des gesamten Brabus-Teams, so Buschmann. Er verspricht. „Wir werden auch in Zukunft stets Vollgas geben, um unserem hervorragenden Ruf weiterhin gerecht zu werden.“