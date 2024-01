Tier in Not

Tier in Not Bottroper Tierheim: Wem gehört Nymphensittich Sammy?

Bottrop Das Bottroper Tierheim sucht die Besitzer eines schönen, weißen Nymphensittichs. Er ist Anfang Januar gefunden und eingefangen worden.

Ein aufmerksamer Tierfreund hat in der Straße Röttgersbank 44 am 4. Januar einen entflogenen Nymphensittich entdeckt. Glücklicherweise ließ er sich einfangen und konnte zum Bottroper Tierheim gebracht werden.

Der Sittich hat die Ring-Nummer Z III 2:099776. Die Tierfreunde hoffen, dass seine Besitzer ihren Nymphensittich wieder nach Hause holen. Sollte das nicht der Fall sein, wird er zur Vermittlung freigegeben.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

