Tier in Not Bottroper Tierheim: Wellensittiche suchen neues Zuhause

Bottrop. Drei Wellensittiche suchen neue Besitzer und sollen vermittelt werden. Es hat einen traurigen Grund, warum die Vögel nun im Tierheim leben.

Diese drei Wellensittiche suchen ein neues Zuhause. Sie mussten in diesem Monat im Tierheim Bottrop abgegeben werden, weil ihre Besitzerin verstorben ist.

Die Tierfreunde hoffen, dass sie recht bald neue Besitzer und Liebhaber dieser Vogelart finden werden.

Das Tierheim Bottrop an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter 02041 9 38 48 sowie auf www.tierheim-bottrop.de.

