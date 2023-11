Tier in Not

Tier in Not Bottroper Tierheim sucht Zuhause für Kanarienvogel „Püppi“

Bottrop. Kanarienvogel „Püppi“ wurde vor einigen Tagen in einem Garten gefunden. Im Tierheim Bottrop wartet der Vogel jetzt auf ein neues Zuhause.

Diesem hübschen Kanarienvogel haben die Tierfreunde Bottrop den Namen „Püppi“ gegeben. Der Vogel wurde vor einigen Tagen in einem Garten gefunden und im Tierheim abgegeben.

„Püppi“ kann noch nicht gut fliegen, seine Schwanzfedern sind ausgefallen und wachsen jetzt langsam nach. Das Vögelchen kommt damit aber gut klar und hüpft munter herum. Die Tierfreunde hoffen, dass „Püppi“ bald ein artgerechtes neues Zuhause findet; für eine Voliere ist Püppi eher noch nicht geeignet.

Lesen Sie auch diese Berichte aus Bottrop:

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen: www.tierheim-bottrop.de und unter 02041-93848.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop