Bottroper Tierheim sucht Besitzer eines Zwergwidders

Dieser Zwergwidder ist in Kirchhellen gefunden worden.

Bottrop. Das Bottroper Tierheim hat ein Zwergwidder-Böckchen in Kirchhellen gefunden. Wenn sich der Besitzer nicht meldet, wird das Tier vermittelt.

Das Tierheim Bottrop bittet um Mithilfe. Vor einigen Tagen ist auf der Straße Brabecker Feld in Kirchhellen ein ausgebüxtes Kaninchen gefunden worden. Es ist ein unkastriertes Zwergwidder-Böckchen – ein ganz liebes Tier.

Die Tierfreunde hoffen, dass sich die Besitzer im Tierheim melden und ihr Tier wieder nach Hause holen. Wenn nicht, wird das Tier zur Vermittlung freigegeben.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen.

Mehr unter www.tierheim-bottrop.de und 02041 93848.

