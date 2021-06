Bottroper Tierfreunde wollen verschmuste Grey vermitteln

Grey, so haben die Tierfreunde Bottrop die Fundkatze genannt.

Bottrop. Grey, so haben die Bottroper Tierfreunde die Fundkatze genannt. Das Tierheim sucht entweder die Besitzer oder ein neues Zuhause für die Katze.

Die Bottroper Tierfreunde suchen den Besitzer dieser Katze, alternativ suchen sie ein neues Zuhause für Grey, so haben die Tierfreunde die Katze genannt. Sie wurde am 19. Mai in Vonderort „Am Hang gefunden und zum Tierheim gebracht.

Grey ist eine liebe, verschmuste Katze und war in keinem guten Zustand, als sie ins Tierheim kam. Bei einer Blutuntersuchung wurde dann eine Überfunktion der Schilddrüse festgestellt, die jetzt medikamentös mit erst einmal täglich einer Tablette behandelt wird. In den nächsten Tagen erfolgt eine weitere Blutuntersuchung um festzustellen, ob die Medikamentengabe reduziert werden kann.

Melden sich die Besitzer nicht, wollen die Bottroper Tierfreunde die Katze vermitteln

Bis jetzt habe noch niemand diese Katze als vermisst gemeldet, so die Tierfreunde. Sollte sich nach diesem Artikel auch niemand melden, werde sie zur Vermittlung freigegeben.

Das Tierheim ist wegen der aktuellen Corona Gefahr für Besucher bis auf weiteres geschlossen. Interessenten melden sich unter: 02041-93848.

