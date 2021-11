Bottroper Taskforce packt Geschenke für Flutopfer

Bottrop. Bottrops Taskforce ist weiter in den Hochwassergebieten aktiv. Jetzt gibt es eine Weihnachtsgeschenke-Aktion. Das können die Bottroper dafür tun.

Die Taskforce für die Flutopfer des Sommers bleibt aktiv. Jetzt kaufen, sammeln und verpacken Bottroperinnen und Bottroper Weihnachtsgeschenke für die Menschen in den Hochwassergebieten, in denen sie auch unmittelbar nach der Katastrophe vor einigen Monaten aktiv waren. „Noch bis Ende November wird gesammelt, verpackt und dann, zum Nikolaustag am 6. Dezember, sollen die Päckchen und Pakete im Ahrtal ankommen“, sagt Marcel Mihelovic.

Der hatte schon vor längerer Zeit die Facebook-Gruppe „Zu verschenken in Bottrop und Umgebung“ gegründet. Als dann das Jahrhunderthochwasser die Flusstäler von Rhein, Ahr aber auch Lenne oder Volme überschwemmte, packten er, Stefan Keisel und alte, aber auch viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter, an und halfen vor Ort. Von Bottrop aus gingen viele Hilfslieferungen mit dem Nötigsten in die Regionen. „Und jetzt bleiben wir am Ball, wir haben die Kontakte und die Menschen dort auch zum nahenden Weihnachtsfest nicht vergessen“, so Mihelovic. Ziel ist nun wieder das Ahrtal mit seinen Wein- und Kurorten, die besonders stark verwüstet wurden.

Bottroper Aktion verstetigt Hilfe und knüpft weiter Kontakte

Die Aktion der Bottroper Taskforce will den Menschen dort weiter etwas Gutes tun, in der Vorweihnachtszeit Kindern, Jugendlichen aber auch Erwachsenen eine Freude machen. Mit im Boot ist weiterhin „Das pfiffige Haustierparadies“ in der Innenstadt. Dort hat Inhaberin Sandra Schwarz wieder Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, in denen die Spenden und Geschenke bis zum Abtransport gut aufgehoben sind.

Dieses Mal ist es aber noch etwas anders: Alles wird derzeit hübsch verpackt und möglichst noch mit einem kleinen Brief oder einem persönlichen Gruß zu den Festtagen versehen. Und: Es können durchaus auch nette Gaben für Hunde oder Katzen dabei sein, die bei ihren Besitzern im Ahrtal zuhause sind.

Engagement der Bottroperinnen und Bottroper hat sich verstetigt

Und wie schon im Sommer kann Marcel Mihelovic auch jetzt wieder sagen, dass sie mit ihrer Aktion ohne die vielen Freiwilligen aber auch das Haustierparadies aufgeschmissen wären. Denn auch jetzt stellt Sandra Schwarz nicht nur die notwendigen Räume zur Verfügung, sondern packt auch selbst mit an, zum Beispiel beim Päckchenpacken.

