Bottroper Tanzschule feiert Kinderkarneval per Zoom-Meeting

Ein Bild vom Kinderkarneval in der Tanzschule Frank aus früheren Jahren. Am Rosenmontag wird in diesem Jahr per Zoom gefeiert.

Bottrop. Die Tanzschule lädt Kinder zur virtuellen Karnevalsparty am Rosenmontag ein. Sonntag werden schon Päckchen mit Faschingsutensilien verteilt.

Die ADTV-Tanzschule Frank hat sich eine besondere Kinderkarnevalsparty einfallen lassen - natürlich coronakonform. Gefeiert wird am Rosenmontag,15. Februar, von 15.30 bis etwa 17 Uhr. Per Zoom-Meeting können Kinder mit dem Tanzschulen-Team zu Hause ein buntes Karnevalsprogramm durchtanzen und sogar eigene Kameras zu Hause einschalten. Dann sind natürlich die tollen Karnevalsverkleidungen zu sehen.

Mit Gardetänzen und Tanzmariechen

Im Meeting sind dann auch, wie in jedem Jahr, Gardetänze und das Tanzmariechen Marie zu sehen. Vielleicht gibt es auch ein Video von Ben und Grußworte vom Bottroper Stadt-Kinderprinzenpaar 2019/2020. Für die Vorbereitung ist natürlich gesorgt: Alle Teilnehmer bekommen Überraschungspakete gefüllt mit Karnevalsutensilien und Kamelle. Die stellt die Tanzschule zum Abholen am Sonntag, 14. Februar, von 15 bis 17 Uhr bereit und freut sich auf ein kurzes Wiedersehen mit allen an der Tanzschul-Tür. Karnevalsparty und Überraschungspakete sind kostenlos. Wer aber möchte und kann, kann natürlich eine freiwillige Spende geben. Um die Karnevalsparty gut vorbereiten zu können, sollten sich alle Interessierten schnell per E-Mail anmelden. Die Zoom-Einwahldaten für die Party für das Zoom-System werden dann per E-Mail als Antwort geschickt.

Tanzschule Frank, Hans-Sachs-Straße 15, 02041-21618. Info: www.tanzschule-frank.de. Mail: info@tanzschule-frank.de.