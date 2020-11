Bottroper Tafel sammelt Weihnachtspäckchen für Bedürftige

Ratsmitglieder der Stadt Bottrop überreichen am Dienstag, 10. Dezember 2019, Weihnachtspäckchen an die Bottroper Tafel. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Bottrop. Die Tafel ruft die Bottroper auf, Weihnachtspäckchen für Bedürftige zu packen. Das kann in die Päckchen rein und hier werden sie gesammelt.

Die Bottroper Tafel ruft auch in diesem Jahr wieder alle Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme an der Weihnachtspäckchen-Aktion auf. Unter dem Motto „Menschen helfen Menschen zu Weihnachten“ sammelt die Tafel Päckchen, die dann an ihre Kunden verteilt werden. 1200 bedürftige Haushalte unterstützt die Organisation pro Woche.

Die Tafelverantwortlichen bitten all diejenigen, die ein Päckchen packen, vor allem auf haltbare Waren zurück zu greifen. Das sind beispielsweise: Süßigkeiten, Kosmetikartikel, Konserven aller Art. Kaffee (auch löslichen), Tee, Konfitüre und wenn möglich Geflügelwurstwaren. Auch selbst gebackene Plätzchen oder ein kleines Geschenk sind sehr willkommen.

Keine gebrauchten Spielsachen oder gebrauchte Kleidung in die Päckchen

Frische Waren wie etwa Obst und Gemüse aber auch auf Tabak und Alkohol sowie gebrauchtes Spielzeug und gebrauchte Kleidung sollen nicht in den Päckchen landen. Außerdem bitten die Tafelhelfer, dass ein Aufkleber angebracht wird, aus dem hervorgeht ob der Inhalt des Pakets für einen Mann, eine Frau, eine Ehepaar mit oder ohne Kinder sowie für einen Jungen oder ein Mädchen ist (mit Altersangabe).

Bei der Tafel werden die Päckchen dann gesammelt und dort werden im Zweifel auch weitere Pakete gepackt, wenn die Spenden nicht ausreichen. Unterstützt wird der Aufruf der Tafel von OB Bernd Tischler, den Parteien im Rat, dem Bundestagsabgeordneten Michael Gerdes (SPD) sowie den Landtagsabgeordneten Anette Bunse (CDU) und Thomas Göddertz (SPD).

Hier werden die Weihnachtsgaben der Bottroper gesammelt

Die Geschenkpäckchen in der Zeit vom 15. November bis 11. Dezember bei der Tafel, Gladbecker Straße 108/110 abgegeben werden, Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 10 bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr abzugeben.

Weitere Sammelstellen sind: In Feldhausen der Kindergarten St. Mariä Himmelfahrt Bonhoefferstraße 8, in Kirchhellen, Orthopädie-Schuhtechnik Flockert, Hauptstraße, in Grafenwald, Sparkasse-Filiale Töpferstraße. in Bottrop-Mitte, Deutsche Bank Pferdemarkt, in der Boy, Sparkassen-Filiale Johannesstraße und im Fuhlenbrock, Sparkassen-Filiale, Im Fuhlenbrock.